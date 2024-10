WFP sắp cạn kiệt nguồn lương thực cho người dân Palestine ở Gaza

Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) ước tính sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp lương thực để nuôi sống người dân Palestine ở Dải Gaza trong khoảng một tuần rưỡi nữa.

Giám đốc WFP phụ trách Palestine Antoine Renard đưa ra ước tính trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times ngày 17/10.

Ông Renard cảnh báo nếu không có thêm hàng hóa viện trợ và không thể tiếp cận số hàng hóa này, WFP chỉ có thể cung cấp những bữa ăn nóng hổi cho người Palestine tại Gaza trong một tuần hoặc một tuần rưỡi nữa. Ông cho biết cụ thể hơn, bột mỳ chỉ còn đủ dùng tối đa 1 tuần.

Truyền thông Israel trước đó đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer dọa sẽ cắt viện trợ quân sự cho Israel nếu nước này không tăng cường mọi hình thức hỗ trợ nhân đạo cho Gaza vào mùa Đông.

Người dân chen chúc nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Báo cáo Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) cảnh báo về nguy cơ nạn đói dai dẳng trên khắp lãnh thổ Palestine trước thực tế có khoảng 345.000 người dân Gaza phải đối mặt với mức độ đói "thảm họa" vào mùa Đông năm nay sau khi các chuyến hàng viện trợ giảm.

Con số này tăng so với 133.000 người hiện được phân loại là đang trải qua "tình trạng mất an ninh lương thực thảm họa" theo phân loại do các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ biên soạn.

Báo cáo IPC cho biết viện trợ nhân đạo gia tăng vào mùa Hè đã góp phần cải thiện hoạt động cứu trợ cho người dân ở Gaza, tuy nhiên, tháng 9 chứng kiến lượng hàng viện trợ thương mại và nhân đạo vào Gaza thấp nhất kể từ tháng 3.

Do đó, báo cáo dự báo rằng số người trải qua tình trạng mất an ninh lương thực thảm họa- giai đoạn 5 của IPC, từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2025 sẽ lên tới 345.000 người, tương đương 16% dân số.

Báo cáo nhấn mạnh các chuyến hàng viện trợ suy giảm mạnh gần đây sẽ gây ra nhiều hạn chế về khả năng tự nuôi sống bản thân và tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu của các gia đình ở Gaza trong những tháng tới, trừ khi có sự đảo ngược.

Bà Beth Bechdol, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, khẳng định để ngăn chặn nạn đói cấp tính và suy dinh dưỡng, cần ngay lập tức chấm dứt thù địch, khôi phục khả năng tiếp cận nhân đạo để cung cấp viện trợ lương thực quan trọng và thiết yếu cùng các đầu vào nông nghiệp kịp thời cho mùa trồng trọt vụ đông sắp tới để người dân có thể trồng trọt.

Tình hình nhân đạo khẩn cấp tại Gaza đang gia tăng, với hàng chục nghìn cư dân phải di dời, trong khi điều kiện sống trở nên khắc nghiệt và thiếu thốn kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ từ ngày 7/10/2023./.

