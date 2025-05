Xác định 4 tài xế trong 'đoàn xe doanh nhân' mắc lỗi dừng xe trái quy định

Chiều 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kết quả xác minh ban đầu về việc 4 xe ôtô gây ùn tắc giao thông 2 lần trên Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai và xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng gây bức xúc dư luận.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay khi nắm được thông tin phản ánh sự việc nói trên, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Phòng Cảnh sát Giao thông khẩn trương xác minh làm rõ.

Trong đêm 3/5, tổ công tác đã tới thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), nơi đoàn xe này đang có mặt trong hành trình Caravan 2030 của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 Saigon Times Club để làm việc với những người liên quan.

Kết quả bước đầu xác định: Ngày 1/5, Câu lạc bộ doanh nhân 2030 tổ chức “Caravan” kết hợp hoạt động thiện nguyện với tham quan du lịch, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, xúc tiến đầu tư tại các tỉnh thành.

Theo lịch trình, đoàn có khoảng 200 người (chủ yếu làm trong lĩnh vực kinh doanh), di chuyển trên 67 xe ôtô từ thành phố Hồ Chí Minh qua các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Khánh Hòa, sau đó về lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng 9 giờ ngày 2/5, đoàn xe trên đến thăm một địa điểm tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Đến 13 giờ cùng ngày, đoàn di chuyển ra Quốc lộ 20 hướng về thành phố Đà Lạt để đi tỉnh Khánh Hòa.

Khi đoàn ra tới điểm giao với Quốc lộ 20, một thành viên trong đoàn là ông P.V.N (sinh năm 1982, trú tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 51H-953.75 chặn các xe lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng lúc đó, ông N.V.D (sinh năm 1981; trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 51K-346.09, chặn các xe lưu thông theo hướng ngược lại.

Hành vi của hai người trên nhằm mục đích cho đoàn xe Câu lạc bộ doanh nhân 2030 lưu thông ra Quốc lộ 20, di chuyển về hướng thành phố Đà Lạt. Hậu quả đã gây ra ách tắc giao thông trên Quốc lộ 20 trong khoảng 3 phút.

Đến trưa ngày 3/5, tại một vị trí thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), một thành viên trong đoàn là ông L.H.N (sinh năm 1988, trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 60C-616.21 dừng ở giữa phần đường dành cho các phương tiện lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Đà Lạt để xe của đoàn đi vào nhà hàng Huy Hoàng.

Khi đoàn di chuyển từ nhà hàng này ra Quốc lộ 20, vào Quốc lộ 27 để đi thành phố Cam Ranh, ông L.H.L (sinh năm 1977; trú tại phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 51A-107.07 đi ra trước, dừng trên làn đường của Quốc lộ 20, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt để thuận lợi cho các xe khác trong đoàn di chuyển. Hậu quả đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong thời gian khoảng hơn 2 phút.

Làm việc với tổ công tác Công an tỉnh Lâm Đồng, những cá nhân liên quan cho biết, hành vi điều khiển ôtô chặn đường là do bộc phát với mục đích để xe của đoàn được lưu thông thuận lợi. Những người này đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Hiện Cơ quan Công an đã tạm giữ giấy tờ liên quan đến phương tiện vi phạm và Giấy phép lái xe của người vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, các cá nhân trên đã vi phạm lỗi “dừng xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.” Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục thu thập tài liệu đánh giá mức độ vi phạm, xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 3/5, phóng viên TTXVN đã thông tin Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập các tổ công tác đi xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc một số cá nhân sử dụng 2 xe ôtô chặn đường, để đoàn xe doanh nhân (không phải xe thuộc đối tượng ưu tiên) băng qua Quốc lộ 20, đoạn trước cổng Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen, địa bàn thị trấn Đạ M'Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi này bị phát hiện khi trên mạng xã hội lan truyền clip vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn thị trấn Đạ M'Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh hiện rõ trên Quốc lộ 20, khu vực cổng Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen có 2 xe ôtô chắn ngang đường quốc lộ theo mô hình so le cả 2 chiều. Sau đó một đoàn xe ôtô từ trong Khu du lịch trên đi qua giữa 2 chiếc xe ôtô chặn ngang đường trên để băng qua đường.

Vụ việc trên đã gây cản trở giao thông trên tuyến quốc lộ nối thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) với Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời gây bức xúc cho những người tham gia giao thông khác./.

