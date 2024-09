Xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 3/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Cục, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) đã hướng dẫn lực lượng cảnh sát giao thông ứng dụng khoa học công nghệ trong tuần tra kiểm soát.

Lực lượng chức năng đã sử dụng App VNECSGT trong tuần tra, kiểm soát liên tuyến, tập trung trên tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến cao tốc trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, đồng thời thành lập 3 tổ kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị địa phương.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (31/8 đến 3/9), trên tuyến Quốc lộ 1, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tuyến xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 18 người bị thương. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, số vụ tai nạn giảm 8 vụ (28,6%), giảm 8 người chết (53,3%), giảm 3 người bị thương (14,8%).

Trong số đó, tại Phú Yên, Sóc Trăng, Vĩnh Long, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Bình Định, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Nai, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí.

Các tổ cảnh sát giao thông đã bố trí 734 ca, kiểm soát gần 48.700 phương tiện, lập biên bản xử lý 7.534 trường hợp vi phạm (647 xe khách, 921 xe tải, 1.351 xe con, 104 xe container, 4.198 môtô, 13 phương tiện khác), phạt tiền ước tính trên 14,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.523 trường hợp, tạm giữ 1.496 phương tiện.

So với cùng kỳ năm 2023, số phương tiện kiểm soát tăng trên 28.800 phương tiện, số vi phạm lập biên bản xử lý tăng trên 3 nghìn trường hợp, số tiền phạt ước tính tăng trên 5,6 tỷ đồng.

Các vi phạm được tập trung xử lý là vi phạm về nồng độ cồn 1.239 trường hợp (tăng 49%); vi phạm ma túy 4 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.855 trường hợp; vi phạm tải trọng 58 trường hợp; vi phạm quá khổ (quá kích thước) 44 trường hợp; chở quá số người quy định 109 trường hợp…

Đồng thời, công an các địa phương cũng đã phát hiện 2 vụ vi phạm pháp luật, trong đó 1 vụ chở người nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn và 1 vụ vận chuyển thuốc lá không có hóa đơn chứng từ ở Quảng Nam.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên các tuyến cao tốc xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, không gây thiệt hại về người, làm 5 xe ôtô bị hư hỏng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 1 vụ, số người chết không tăng, không giảm, giảm 2 người bị thương.

Các đội tuần tra kiểm soát đã kiểm tra trên 3.800 xe, lập biên bản 474 trường hợp vi phạm, tiền phạt ước tính gần 2 tỷ đồng, tước 297 bằng lái. Vi phạm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ (209 trường hợp), đi vào làn khẩn cấp (30 trường hợp)… Ngoài ra, hệ thống camera giám sát đã phát hiện 196 trường hợp vi phạm. Cảnh sát đã dừng xe lập biên bản 14 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội 182 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp nhận thông tin, phản ánh qua số tổng đài hotline 19008099 là 8 cuộc gọi (2 cuộc phản ánh va chạm giao thông trên tuyến và 2 cuộc phản ánh va chạm giao thông thuộc địa bàn của công an địa phương), 4 cuộc gọi của người dân nhờ hỗ trợ sự cố giao thông.

Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ 231 phương tiện dán phản quang, đặt cảnh báo khi gặp sự cố, phát 585 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn khi đi trên đường cao tốc.../.

