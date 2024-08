Xung đột ở Kursk: Người Việt sống gần khu vực vẫn an toàn

Người Việt Nam đang sinh sống cách khu vực xung đột ở tỉnh Kursk (Nga) khoảng 140km cho biết họ vẫn an toàn và công việc của họ vẫn diễn ra bình thường.

Các công nhân xưởng may "Hà Nội" nỗ lực may thêm nhiều sản phẩm. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình xung đột ở khu vực biên giới giữa Liên bang Nga với Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, khoảng 100 lao động Việt Nam tại xưởng may “Hà Nội” - nhóm người Việt đông nhất đang làm việc gần khu vực xung đột ở tỉnh Kursk - vẫn tích cực lao động để đảm bảo cung cấp đúng hạn các sản phẩm cho khách hàng.

Trong ngày 20/8, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn đã đến xưởng may này ở làng Gorodnoe thuộc huyện Zheleznogorsk để tiếp xúc và tìm hiểu.

Nằm gần thành phố Zheleznogorsk, cách trung tâm tỉnh lỵ Kursk khoảng 120km và cách khu vực xung đột khoảng 140km, con đường dẫn tới xưởng may “Hà Nội,” nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở tỉnh này nhất, cũng thanh bình như bao vùng quê khác của nước Nga.

Hầu như không có dấu hiệu cho thấy xung đột đang diễn ra ở gần đó, dù rằng thỉnh thoảng trên đường quốc lộ chính vẫn có thể thấy các xe tải quân sự di chuyển dọc theo trục giao thông này.

Trong xưởng may, ba dây chuyền sản xuất vẫn đang hoạt động hối hả như mọi ngày, người lao động đang may và gia công các mặt hàng quần áo mùa Đông để cung cấp đúng thời vụ cho thị trường. Các công nhân đều nỗ lực may thêm nhiều sản phẩm để có thêm thu nhập gửi về nhà.

Anh Nông Minh Đức, quê Cao Bằng, sang làm việc tại xưởng may đã được hai năm, cho biết công việc vẫn diễn ra bình thường - “trước thế nào thì bây giờ vẫn thế.”

Theo anh Đức, anh em người Việt ở đây vẫn miệt mài lao động và tình hình hầu như không có gì xảy ra kể từ khi có tin chiến sự, “thậm chí lương tháng này còn tăng cao hơn.”

Giai đoạn này, xưởng may "Hà Nội" đang sản xuất các mặt hàng mùa Đông. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Em Ngô Thị Thúy Quỳnh, quê Sóc Trăng, sang làm việc đã hơn một năm cũng cho biết ban đầu khi nghe thông tin về xung đột thì cũng hơi lo ngại, song mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, “hàng hóa thì vẫn ổn định.”

Em Đặng Xuân Đằng, quê Tiền Giang, cho biết người nhà cũng gọi điện cho em khi đọc tin về chiến sự trên các trang mạng xã hội, tuy nhiên em cũng thông báo “người nhà cứ yên tâm vì bên đây cũng không ảnh hưởng mấy.”

Anh Nguyễn Thanh Bảo, quản lý xưởng may "Hà Nội," quê Đồng Nai, cho biết tình hình của công ty vẫn ổn định và phát triển với khoảng 100 công nhân. Các bạn vẫn chuyên tâm làm việc và công ty không bị ảnh hưởng gì xấu.

Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga hằng ngày thường xuyên liên lạc với đại diện của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Kursk để cập nhật tình hình bà con./.

