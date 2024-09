Yên Bái đảm bảo lương thực, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ

Toàn tỉnh Yên Bái thiệt hại gần 6.000ha cây trồng, (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về đề xuất bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau cơn bão số 3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam ghi nhận những nỗ lực của Yên Bái khi có nhiều giải pháp ứng phó hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 3 gây ra.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh việc ổn định dân cư là vấn đề phải đặt lên hàng đầu; khẩn trương có những phương án ổn định chỗ ở cho bà con, đặc biệt quan tâm tới những bà con bị mất trắng nhà cửa và có nguy cơ cao bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, tỉnh nên rà soát cụ thể chi tiết hơn phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng, có báo cáo sớm để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp trình Chính phủ và có sự hỗ trợ thiết thực, phù hợp, sát thực tế; đồng thời, đề nghị tỉnh đánh giá kỹ tác động môi trường; quan tâm ổn định sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực địa phương; quan tâm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để gia tăng giá trị sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị tỉnh cần tổng hợp chính xác để bổ sung cây con giống cho cơ sở.

Ngoài cây ngô, lúa, tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các dự án về trồng quế, dâu, tre măng Bát Bộ; đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ cụ thể để khôi phục thúc đẩy những cây trồng này phát triển mạnh mẽ hơn.

Đối với cơ sở hạ tầng, tỉnh Yên Bái cần quan tâm hệ thống kè, đê điều, lưu ý việc cải tạo lại mặt bằng sản xuất, giúp người dân sớm có thể sản xuất trở lại. Đối với lĩnh vực nông thôn mới, tỉnh cần tổng hợp sớm những thiệt hại và các vấn đề cần được quan tâm để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ điều chỉnh cho phù hợp công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng thông tin với đoàn công tác về tình hình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn theo một số chính sách của Thủ tướng Chính phủ những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết Yên Bái là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 53 người chết, 1 người mất tích và 42 người bị thương. Toàn tỉnh có trên 7.000ha cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng. Nhiều công trình hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng. Ước tính thiệt hại 5.738 tỷ đồng.

Những thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 đối với Yên Bái rất nặng nề, nhiều kỷ lục về đỉnh lũ và những thiệt hại đã được ghi nhận tại tỉnh.

Khắc phục những thiệt hại từ cơn bão, tỉnh đã ưu tiên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích; quan tâm sắp xếp bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Tỉnh cũng quyết tâm phấn đấu đến 31/12 năm nay, những nhà bị sập đổ hoàn toàn sẽ có chỗ ở mới. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và các bộ, ngành, tỉnh Yên Bái cũng đang gặp nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả và nhất là công tác khắc phục sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh đang vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chỉ đạo ngành nông nghiệp tham mưu xây dựng các chính đặc thù sát thực tiễn để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề xuất Trung ương xem xét và có sự điều chỉnh chính sách hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho phù hợp; cần có định hướng cho các địa phương chủ động điều chỉnh có mức hỗ trợ cao hơn cho người dân; đề xuất với Chính phủ cho các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái sớm xây dựng các khu tái định cư.

Do nguồn lực khắc phục hậu quả các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra còn rất khó khăn, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Yên Bái bố trí cho công tác ổn định dân cư trên địa bàn với tổng kinh phí 453 tỷ đồng; trong đó, có 113 tỷ đồng cho 4 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề xuất và 340 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ủng hộ xã Tân Phượng, huyện Lục Yên 200 triệu đồng; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ủng hộ tỉnh Yên Bái 3.000 lít hóa chất xử lý môi trường, chế phẩm sinh học, men vi sinh, 200kg B Complex, Premix khoáng và các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn khôi phục sản xuất; Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup trao tặng cho hoạt động khuyến nông hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất sau bão lũ với số tiền 3 tỷ 554 triệu đồng.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi khảo sát thực tế một số khu vực sạt lở; kiểm tra khu vực đập thủy điện Thác Bà và khu vực bố trí tái định cư trên địa bàn thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình./.

