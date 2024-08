Yên Bái: Mưa lớn, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại tại huyện Văn Yên

Do mưa lớn, sáu nhà dân bị sạt lở đất và ngập úng; gần 5ha diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng hoàn toàn; 3 cống qua đường tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị cuốn trôi.

Sạt lở taluy dương tuyến đường liên xã tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN phát)

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với gió hội tụ trên cao, từ đêm 20/8 đến rạng sáng 21/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm.

Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân ở huyện Văn Yên; gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, vật nuôi, làm hư hỏng nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, có 6 nhà dân bị sạt lở đất và ngập úng; gần 5ha diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng hoàn toàn; 3 cống qua đường tại xã Tân Hợp (huyện Văn Yên) bị cuốn trôi.

Nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện Văn Yên bị ngập, sạt lở hành lang, sạt lở taluy nghiêm trọng. Rất may,thiên tai không gây thiệt hại về người.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 12-15/8 tại huyện Văn Yên đã gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho gần 3.500 khách hàng trên địa bàn.

Đợt mưa lũ này cũng gây sạt lở hàng chục điểm, làm ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường liên xã, thôn của huyện Văn Yên. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài làm gãy đổ, trôi 2 vị trí cột đường điện 35kV và dây dẫn; làm nghiêng, nứt cột và cuốn trôi 24 vị trí cột điện 0,4kV.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cơ quan chức năng các huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cảnh báo mưa vẫn có khả năng kéo dài nhiều ngày, đất ngậm nước đến độ bão hòa nên nguy cơ sạt trượt rất cao, đe dọa các công trình hạ tầng, nhất là ở vùng cao, các địa hình sườn đồi, dốc núi.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng trực, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân trong mùa mưa bão./.

