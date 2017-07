Tuyết phủ dày đặc tại Santiago, Chile ngày 15/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 16/7, hai sân bay Bariloche và Chapelco tại miền Nam Argentina, thuộc vùng Patagonia, đã buộc phải đóng cửa và hủy hơn 40 chuyến bay trước tác động của các trận bão tuyết mạnh từ giữa tuần trước khiến nhiệt độ tại nhiều nơi xuống tới dưới -20 độ C.Nhiều tuyến đường và 20 cửa khẩu giữa Argentina với Chile dọc theo dãy núi Andes cũng không thể qua lại bởi tuyết bao phủ dày đặc.Hàng trăm du khách hiện đang bị kẹt tại sân bay Bariloche từ nhiều ngày nay vì tuyết trên đường băng dày tới 50cm. Nhiều tuyến đường tại thành phố Bariloche, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Argentina, không thể qua lại và một nửa thành phố bị mất điện.Các nhà chức trách Argentina đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh dọc tuyến biên giới với Chile như San Juan, Mendoza, Neuquen, Rio Negro, Chubut và Santa Cruz.Tại tỉnh Buenos Aires, tuyết cũng đã rơi tại Bahía Blanca và Sierra de la Ventana.Ở thủ đô Buenos Aires, nhiều nơi nhiệt độ xuống tới 3 độ C. Theo Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới nhiệt độ tại thành phố này còn có thể xuống tới 0 độ C.Trong khi đó, tại nước láng giềng Chile, nhiệt độ xuống tới -17 độ C tại khu vực Lonquimay, cách thủ đô Santiago 750 km về phía Nam. Đây là nhiệt độ thấp kỷ lục kể từ năm 1971 tới nay.Có tới 250.000 hộ gia đình bị mất điện từ hôm 14/7 do nhiều cột điện bị đổ chưa thể khắc phục.Nhiều chủ trang trại lo ngại đàn cừu bị bỏ đói từ nhiều ngày nay do không đủ thức ăn.Tại thủ đô Santiago, tuyết cũng đã rơi sau nhiều năm. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết trong tuần tới sẽ không có bão tuyết nhưng nhiệt độ vẫn sẽ ở dưới 0 độ C./.