Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 22/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục giảm mưa, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo, buổi trưa có nắng nhẹ.Nhiệt độ tại Hà Nội cũng như các thành phố khác tăng lên 31-33 độ C.Tuy mưa giảm nhưng mực nước trên sông Thao tại Yên Bái vẫn ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3, tại Phú Thọ có thể vượt báo động 1, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt ở thành phố Yên Bái, các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ).Ở miền Trung, mưa cũng giảm trong ngày. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An, trời chủ yếu nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C.Các thành phố Đồng Hới đến Huế nắng đến sớm, nhiệt độ trong khoảng 32-33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nhiều, mưa về chiều tối, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ C.Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời nắng ráo, nhiệt độ tại Playku, Buôn Ma Thuột đến Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ 28-33 độ C. Về chiều, cả hai khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.Trên biển, áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.