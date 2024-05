Bangladesh ghi nhận lượng mưa tháng 4 thấp hơn 130 lần so với trung bình

Nắng nóng gay gắt tại Dhaka, Bangladesh ngày 25/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/5, Cục Khí tượng Bangladesh (BMD) cho biết tháng 4/2024 là tháng 4 nóng nhất được ghi nhận từ trước tới nay tại quốc gia Nam Á này, trong bối cảnh phần lớn khu vực Nam Á và Đông Nam Á đang phải hứng chịu nắng nóng ngột ngạt.

Chuyên gia dự báo cấp cao của BMD, ông Muhammad Abul Kalam Mallik cho biết: “Năm nay, đợt nắng nóng bao phủ khoảng 80% diện tích đất nước. Chúng tôi chưa từng thấy những đợt nắng nóng liên tục và trên diện rộng như vậy.”

Theo chuyên gia trên, tháng 4/2024 là tháng 4 nóng nhất ở Bangladesh kể từ khi các dữ liệu về nắng nóng được lưu trữ vào năm 1948.

Các trạm khí tượng ở khắp Bangladesh đã ghi nhận nhiệt độ cao hơn từ 2-8 độ C so với nhiệt độ trung bình hằng ngày là 33,2 độ C vào thời điểm tháng 4 trong giai đoạn 1981-2010.

Thông thường, trong tháng này, Bangladesh có lượng mưa trung bình là 130,2 mm. Nhưng tháng 4 năm nay, lượng mưa trung bình được ghi nhận được chỉ là 1mm. BMD đang kiểm tra dữ liệu để xác nhận liệu năm nay có đánh dấu lượng mưa thấp kỷ lục trong tháng 4 hay không.

Nắng nóng gay gắt đã khiến Chính phủ Bangladesh phải đóng cửa các trường học trên cả nước đến hết ngày 5/5. Thủ đô Dhaka ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C trong nhiều ngày liên tục.

Người phát ngôn Bộ Y tế, ông Selim Raihan cho biết trong 10 ngày qua, trên cả nước đã xác nhận ít nhất 11 ca tử vong do say nắng. Dự báo từ ngày 2/5, sẽ có mưa sau một tuần nhiệt độ duy trì ở mức cao.

Những vùng đất rộng lớn ở Nam và Đông Nam Á cũng đang phải chịu một đợt nắng nóng kỷ lục trải dài từ Myanmar đến Philippines, trong bối cảnh đang xảy ra hiện tượng El Nino.

Các cơ quan dự báo thời tiết ở Campuchia, Myanmar, Việt Nam và Ấn Độ đều dự báo nhiệt độ trên 40 độ C. Những tháng trước mùa mưa hay gió mùa trong khu vực thường nóng nhưng nhiệt độ năm nay cao hơn nhiều so với mức trung bình ở nhiều quốc gia.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Á cũng đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu./.

Sóng nhiệt mạnh bao trùm châu Á, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar và Thái Lan nằm trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi nắng nóng làm gián đoạn các hoạt động kinh tế và nông nghiệp, buộc trường học phải đóng cửa.