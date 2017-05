Hoạt động xay đá sau khi nổ mìn tại các mỏ đá xung quanh núi Bà Đen. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt (địa chỉ tổ 8, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh) với tổng số tiền hơn 241 triệu đồng vì có hành vi khai thác khoáng sản (đất) không có giấy phép tại Khu vực mỏ đá Đông Bắc Núi Phụng, thuộc quần thể di tích lịch sử núi Bà Đen.Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt do ông Đỗ Hiếu Nghĩa, sinh năm 1960, làm tổng giám đốc, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh là khai thác, chế biến đá (diện tích 42.200m2) tại vị trí Đông Bắc Núi Phụng trong khu vực Núi Bà Đen.Tại thời điểm này, mỏ đá này đã hết hạn khai thác, công ty chỉ được thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, trồng cây xanh, phục hồi cảnh quan theo đề án đóng cửa mỏ đá đã được phê duyệt.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án san ủi mặt bằng, công ty đã lén lút đem đất được cho là dôi dư để bán ra ngoài thu lợi, không có sự đồng ý của cơ quan chức năng.Cụ thể, ngày 7/3/2017, khi kiểm tra đột xuất tại khu vực này, Tổ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện công ty đang cho người điều khiển một chiếc máy đào bánh xích hiệu Huyndai Robex 2800 để san ủi, gom đất bán cho ông Nguyễn Quốc Thắng ở ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, sử dụng vào mục đích san lấp nền nhà.Tại thời điểm kiểm tra, công an đã lập biên bản bắt quả tang chiếc xe ben hiệu Kamaz, biển số 70C-068.31 của ông Nguyễn Quốc Thắng đang chở đất từ khu vực công ty ra ngoài, nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Phượng, đại diện Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt, khai nhận số lượng đất "dôi dư" được gom lại được khoảng 27,7m3, công ty đã bán hết cho ông Thắng với số tiền 700.000 đồng/xe (mỗi xe 9,2m3).Dựa vào kết quả sai phạm kể trên và đề nghị của công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phạt Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt 70 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép; tịch thu toàn bộ tang vật khai thác trái phép là 27,7m3 đất, trị giá 1.828.200 đồng (áp dụng khung giá 66.000 đồng/m3 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh) và một máy đào bánh xích hiệu Huyndai Robex 2800 trị giá 170 triệu đồng.Do số đất (khối lượng 27,7 m3) đã được ông Thắng san lấp làm nền nhà và chiếc xe máy đào bánh xích hiệu Huyndai Robex 2800 của Công ty đã bị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh cưỡng chế kê biên (theo một vụ án khác), không thể thu hồi được, nên Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt phải nộp lại bằng tiền tương đương với giá trị khối lượng đất và chiếc xe đã định giá.Như vậy, tổng mức tiền phạt được áp dụng bằng tiền đối với Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt trong vụ vi phạm này phải nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước là hơn 241,8 triệu đồng./.