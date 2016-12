Nhân viên y tế làm các thủ tục khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Ông Đặng Hồng Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế).

Hiện nay, chi phí dành cho y tế tại Việt Nam tính trên đầu người thấp: khoảng 1 triệu đồng/người/năm, bằng 1/10 của Thái Lan, 1/20 so với Singapore. Vì vậy, nguồn tài chính chi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh thấp.Ông Đặng Hồng Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) nhấn mạnh như trên tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017, do Bộ Y tế tổ chức ngày 29/12 tại Hà Nội.Theo ông Nam, thực hiện tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế hiện còn rất nhiều khó khăn do nguồn lực tại cơ sở hạn hẹp. Cụ thể, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như: các máy tính được mua sắm ở nhiều thời điểm khác nhau nên yếu về cấu hình, thiếu về số lượng.Bên cạnh đó, hệ thống mạng LAN trong bệnh viện chưa hoàn thiện, tốc độ đường truyền còn chậm, phần mềm quản lý bệnh viện đang sử dụng phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu kết xuất trên các biểu mẫu thanh quyết toán của bảo hiểm y tế.Theo số liệu báo cáo của các sở y tế và báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trên cả nước có 12.719 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm Xã hội, trong đó, 1.134 bệnh viện; 9.915 trạm y tế; 359 trạm y tế quận/huyện; 857 phòng khám đa khoa khu vực và tư nhân…Đến ngày 15/12/2016, cả nước có 12.653/12.719 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện được kết nối liên thông dữ liệu đạt 99%. Có 66 trạm y tế của 11 tỉnh chưa triển khai được do không có lưới điện, không phủ sóng internet. Đã có trên 6.990 cơ sở khám chữa bệnh (trên 50%) kết nối và gửi dữ liệu tới cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế.Ông Đặng Hồng Nam cho hay, tồn tại của việc triển khai kết nối liên thông giữa cơ sở khám chữa bệnh với cơ quan quản lý và Bảo hiểm Xã hội là chuẩn hóa dữ liệu danh mục dùng chung tại cơ sở y tế đang gặp khó khăn vì nhân lực thiếu, cách hiểu khác nhau, bộ mã danh mục dùng chung của Bộ đưa ra chưa đầy đủ nhất là danh mục dịch vụ kỹ thuật, danh mục vật tư y tế và danh mục tân dược.Vì vậy, tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, để thực hiện yêu cầu kết nối liên thông nhiều cơ sở khám chữa bệnh phải thay mới hoặc nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện hoặc phần mềm quản lý viện phí; Ban hành các phiên bản bộ mã danh mục dùng chung.Đặc biệt, các cơ sở khám, chữa bệnh chưa có phần mềm hoặc phần mềm không kết xuất được dữ liệu phải triển khai phần mềm đảm bảo kết xuất dữ liệu quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi Bộ Y tế./.