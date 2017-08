Lực lượng chống khủng bố Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực phía Tây Mosul ngày 13/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, giới chức quốc phòng Mỹ đã bày tỏ tin tưởng vào sự sụp đổ tất yếu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt các phần tử IS tại Iraq và Syria bước sang năm thứ 4.Vào ngày 8/8/2014, hai chiến đấu cơ FA-18 cất cánh từ tàu sân bay USS George W. Bush của Mỹ tại Vùng Vịnh đã thả những quả bom laser dẫn đường nặng hơn 220 kg nhằm vào các mục tiêu của IS gần Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq. Bước đi này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến chống IS tại Iraq và sau đó là Syria với các chiến dịch không kích dữ dội.Ở thời kỳ đỉnh điểm, IS đã chiếm giữ toàn bộ khu vực phía Bắc rộng lớn của Iraq và Syria, kiểm soát các thành phố lớn như Mosul (Iraq) và Raqa (Syria), với tổng diện tích lên tới 104.000 km2, bắt giữ hơn 8 triệu dân thường, áp đặt chế độ cai trị hà khắc, đẩy họ vào cảnh khốn cùng.Tuy nhiên, sau 3 năm kể từ cuộc không kích đầu tiên trong chiến dịch quân sự của liên minh quốc tế chống IS, 70% lãnh thổ mà IS từng kiểm soát tại Iraq và 50% lãnh thổ ở Syria đã được giải phóng.Đánh giá về chiến dịch trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Tướng Hải quân Jeff Davis cho rằng đây là "chiến dịch đúng đắn nhất trong lịch sử chiến tranh," dù thừa nhận một thực tế đáng buồn rằng đã có rất nhiều dân thường thiệt mạng.Ông khẳng định IS đã không thể tái chiếm "một tấc đất lãnh thổ được giải phóng nào" và tin tưởng rằng thất bại của IS là điều tất yếu. Quan chức này tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chiến thắng và IS sẽ thất bại."Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu gồm 69 quốc gia, dù chỉ một số ít trong số các đối tác này tham gia vào chiến dịch không kích hay các nhiệm vụ huấn luyện quân đội nước sở tại.Tính đến ngày 26/7 vừa qua, liên minh này đã tiến hành tổng cộng 23.922 cuộc tấn công chống IS, trong đó 13.221 cuộc tấn công ở Iraq và 10.701 cuộc ở Syria, với chi phí hàng ngày lên đến 13,6 triệu USD. Số dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên được liên minh ghi nhận là 624 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn./.