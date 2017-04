Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Kết quả kinh doanh quý 1 của VietinBank đạt cao nhất trong 7 năm

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, quý 1 là quý VietinBank có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ năm 2011 trở lại đây.Theo ông Thắng, tính đến hết quý 1, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4%, ước đạt 986.500 tỷ đồng, tăng 37.800 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ tín dụng ước đạt 752.700 tỷ đồng, tăng trên 40.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng khá lớn. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 VietinBank đề ra là 16%, riêng quý 1 đã đạt 5,6%.Tổng nguồn vốn của VietinBank ước đạt 911.000 tỷ đồng, tăng 40.830 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. So với mức bình quân chung của ngành, mức tăng trưởng của VietinBank là khá lớn. VietinBank tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1%. Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 2.488 tỷ đồng, tiếp tục có cải thiện so với quý 1/2016.Trong năm 2016, VietinBank đã đạt được những thành công lớn, tỷ trọng từ nguồn vốn, dư nợ đến hiệu quả kinh doanh các phân khúc khách hàng có thay đổi đáng kể. Năm 2017, ngân hàng nàytiếp tục phát triển hoạt động các khối khách hàng doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, FDI và bán lẻ, đưa cơ cấu thu nhập từ các đối tượng khách hàng ở mức tương đồng nhau.Đặc biệt, đầu năm 2017, VietinBank triển khai thành công hệ thống CoreBanking mới cho phép triển khai mạnh mẽ các giải pháp thanh toán để hướng tới trở thành ngân hàng thanh toán ở Việt Nam. VietinBank đang có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như nâng cao năng lực tài chính, phát triển kinh doanh theo thông lệ quốc tế./.