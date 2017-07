Bệnh nhân mắc dịch tả được điều trị tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình dịch tả ở Yemen và cho rằng việc bùng phát dịch tả ở nước này là một kết quả trực tiếp của cuộc nội chiến đẫm máu và yếu tố bên ngoài.Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo, ông Stephen O'Brien vừa thông báo về tình hình bệnh tả đang ở mức báo động này, ông nhấn mạnh rằng nguyên nhân chủ yếu là do các bên xung đột và những quốc gia ngoài biên giới của Yemen tạo ra nhằm gây lo sợ dân chúng và làm giảm sức chiến đấu của các bên tham chiến tại quốc gia Trung Đông này.Các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc mới đây lên tiếng cảnh báo rằng số ca nhiễm bệnh tả ở Yemen đã vượt 320.000 trường hợp, trong đó có ít nhất gần 1.800 người đã tử vong do căn bệnh chết người này.Ông Stephen O'Brien cũng lưu ý rằng đến nay, Liên hợp quốc đã cấp gần 50 triệu USD để khắc phục hậu quả của dịch bệnh nguy hiểm này và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hỗ trợ Yemen tái thiết lập các trung tâm y tế khẩn cấp, trả lương cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời yêu cầu các bên xung đột mở lại các sân bay, bến cảng để sử dụng cho công tác nhân đạo, nhất là giải quyết dịch tả đang hoành hành dữ đội và cứu chữa kịp thời các bệnh nhân, nhất là trẻ em, tại quốc gia Trung Đông đầy bất ổn này./.