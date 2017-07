Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc họp về chỉ đạo vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng sáng nay (21/7), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ mở thêm một cửa xả lũ hồ Hòa Bình vào 6 giờ sáng mai (22/7).Báo cáo tại cuộc họp, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã lệnh Công ty thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở các cửa xả đáy. Trong đó, hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả, hồ Sơn La mở 1 cửa xả.Tính đến 8 giờ ngày 21/7, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 106,32m, còn cao hơn mực nước cho phép là 5,32m; mực nước ở hồ Sơn La ở mức 201,07m và còn cao hơn mực nước cho phép là 3,77m.“Như vậy, tính đến 8 giờ ngày 21/7 (sau 2 ngày vận hành xả lũ), mực nước hồ Sơn La xuống chậm khoảng 0,42m/1 ngày; mực nước hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn so với trước khi xả do lưu lượng về hồ vẫn lớn hơn tổng lưu lượng xả và phát điện,” ông Trần Quang Hoài nói.Sau 2 ngày xả lũ, tính đến nay, 194 trọng điểm xung yếu về đê điều của 13 tỉnh thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình vẫn an toàn và đang được tổ chức theo dõi sát sao để sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời. Mực nước tại Hà Nội lúc 7 giờ ngày hôm nay (21/7) dương 6,49m (dưới mức báo động 1 là 3,01m), hiện tại đang biến đổi chậm. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 7 giờ ngày 21/7 dương 2,72m (dưới mức báo động 1 là 1,23m), hiện tại đang lên chậm.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, hiện nay mực nước tại hồ Hòa Bình vẫn ở mức +5,32m, ở hồ Sơn La 3,77m, trong khi đó, lượng nước về hồ Hòa Bình vẫn tăng mà không giảm. Đồng thời, đây cũng là thời điểm chính vụ của mùa mưa bão với thời điểm xuất hiện của áp thấp, bão lớn nhất trong năm, với lượng mưa kèm theo lớn, vì vậy cần chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản, đa chiều để kịp thời ứng phó.Trước tình hình trên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị mở thêm một cửa xả hồ Hòa Bình (hiện đang mở 2 cửa xả) và thời điểm mở sẽ là 6 giờ sáng ngày mai (22/7).Với việc mở thêm cửa xả này, Bộ trưởng yêu cầu công tác thông tin, truyền thông cần được tăng cường nhằm thông tin đến người dân vùng hạ du biết và chuẩn bị các phương án khi mở thêm cửa xả, đặc biệt đảm bảo an toàn cho người dân, công trình, các phương tiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đường thủy,…Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cần tổ chức chỉ đạo, đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập, đê điều, thủy lợi. Đồng thời, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cần nắm bắt các thông tin để kịp thời dự báo; các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành cần bàn bạc đề ra các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập.Mặt khác, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ, đơn vị chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông khi xả lũ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ động phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có các sự cố xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du./.