Sự kiện quốc tế 17-23/7: Thủ lĩnh Linkin Park bất ngờ treo cổ tự tử

Thông tin mơ hồ về cái chết của thủ lĩnh IS al-Baghdadi

Hình ảnh Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện chưa có thông tin chính xác về việc thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi còn sống hay đã bị tiêu diệt như thông tin của nhiều phương tiện truyền thông đưa trước đó.Theo ông Peskov, các thông tin cho đến nay rất mâu thuẫn và hiện các cơ quan đặc vụ của Nga đang kiểm tra độ xác thực của các thông tin này.Tuyên bố ông Peskov đưa ra sau khi Giám đốc cơ quan tình báo và phản gián thuộc Bộ Nội vụ Iran Abu Ali Al-Basri cho biết al-Baghdadi còn sống và đang lẩn trốn trên lãnh thổ Syria.Rất nhiều nguồn tin đã nhiều lần thông báo về cái chết hoặc bị thương của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.Trước đó, ngày 16/7, người đứng đầu cơ quan tình báo và chống khủng bố của Bộ Nội vụ Iraq, ông Abu Ali Basri, cho rằng thủ lĩnh Abu Bakr Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể còn sống và hiện đang ẩn náu ở vùng ngoại ô của thành phố Raqqa.Đài phát thanh Al Arabia dẫn lời ông Basri cho hay: “Hắn ta đang trốn ở Syria, chính xác là ở bên ngoài Raqqa.”Ngày 21/7, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Mỹ Nicholas Rasmussen cũng cho biết ông chưa có thông tin xác nhận rằng thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.Phản hồi những thông tin gần đây cho rằng Baghdadi đã chết, ông Rasmussen nói: "Tôi chưa thấy bất cứ thông tin nào khiến tôi tin rằng thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt... Tôi không có thông tin xác nhận về cái chết của tên này"./.