Buổi lễ diễu hành Binh đoàn Bất tử được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới. (Nguồn: Sputnik)

Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xôviết (9/5/1945-9/5/2017), ngày 4/5, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” và cuộc diễu hành “Trung đoàn bất tử.”Tới dự và phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov nhấn mạnh buổi lễ nhằm tưởng nhớ các bậc tiền bối, những người đã hy sinh vì nền tự do và độc lập của đất nước Xôviết, vì hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới.Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” và cuộc diễu hành “Trung đoàn bất tử” được tổ chức để chứng tỏ rằng thế hệ ngày nay vẫn nhớ và biết ơn chiến công của các bậc anh hùng trước đây của các nước thuộc Liên Xô cũ và Việt Nam.Đại sứ Nga đã ôn lại những kỷ niệm của hai nước trong năm 1941 - năm khởi đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các đạo quân Xôviết đã bảo vệ Moskva cùng 11 chiến sỹ tình nguyện Việt Nam. Những năm tháng chiến tranh của Việt Nam, Xôviết cũng dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, góp phần tạo nên những chiến thắng lịch sử của Việt Nam.Nhiều người tham dự Lễ tưởng niệm đã mang đến những bức ảnh các anh hùng, liệt sỹ của hai nước để tưởng nhớ những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do, hòa bình thế giới. Những người tham dự cũng được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trong Chương trình hòa nhạc “Lời ca chiến thắng.”Diễn ra lần đầu tại Nga năm 2012, cuộc diễu hành quy tụ hàng trăm ngàn người mang theo chân dung những người đã cầm súng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) chống lại phátxít Hitler xâm lược.Cuộc diễu hành là một hoạt động kêu gọi tinh thần hòa bình, nhắc nhở các thế hệ mai sau về truyền thống bảo vệ Tổ quốc.Năm 2016, hoạt động này đã được tổ chức không chỉ ở Nga mà còn ở 44 quốc gia khác.Năm 2017, cuộc diễu hành “Trung đoàn bất tử” sẽ diễn ra ở không dưới 90 nước trên toàn cầu./.