Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump. (Nguồn: Abc)

Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump đang đệ đơn kiện tờ Daily Mail của Anh, vì đăng một bài báo bôi nhọ bà trước khi rút nó xuống. Theo bà, bài báo đã tước đi của bà cơ hội tung ra một nhãn hiệu quần áo, giày dép, trang sức và nước hoa có khả năng sinh lợi lớn.Vụ kiện có giá trị 150 triệu USD chống lại nhà xuất bản của Daily Mail đã cáo buộc tờ báo London này gây ra “thiệt hại to lớn” đối với danh tiếng Melania, khiến cho bà gần như không thể tận dụng "cơ hội kinh doanh kéo dài nhiều năm," tại đó bà là "một trong những người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới." .Được đệ trình lên tòa án tiểu bang ở Manhattan vào thứ Hai vừa qua sau khi bị một thẩm phán ở Maryland bác bỏ vào tuần trước, đơn kiện này đã làm dấy lên những câu hỏi mới về việc liệu Tổng thống Donald Trump và gia đình của ông có hiểu rằng họ đang gây xung đột lợi ích?“Vụ kiện đã cho thấy Melania tin rằng bà bị thiệt hại vì không thể làm ra nhiều tiền từ việc tận dụng vị trí Đệ nhất phu nhân của mình,” Richard Painter, người từng giữ chức cố vấn về đạo đức của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush cho biết. “Đó là một sự vi phạm rõ ràng các tiêu chuẩn đã được ban hành."Một trong số các luật sư của Melania Trump đã phản đối ý kiến cho rằng cựu người mẫu này đang cố gắng thu lợi từ vai trò mới của bà.“Đệ nhất phu nhân không có ý định sử dụng vị thế của mình để thu lợi và sẽ không làm như vậy,” luật sư Matthew Blackett cho biết trong một tuyên bố qua e-mail. “Đó là điều không có khả năng xảy ra.”Trước đó, hầu hết các chuyên gia về đạo đức, bao gồm cơ quan giám sát các vấn đề có liên quan trong chính phủ liên bang, đã nói rằng tổng thống Trump nên bán hết các cổ phần trong công ty của ông mang tên Tổ chức Trump.Nhưng thay vì làm thế, Trump đã chuyển giao việc quản lý Tổ chức Trump cho hai người con trai lớn và cam kết không ký kết thêm thỏa thuận nước ngoài nào trong nhiệm kỳ của mình. Sau đó Trump cũng nói rằng ông không có nghĩa vụ phải làm thêm điều gì khác, dù là nghĩa vụ về pháp lý hay đạo đức.Bà Melania Trump đã từng bị chỉ trích vì gây xung đột lợi ích. Hồi tháng 1 năm nay, những người truy cập trang web của Nhà Trắng đều nhận được thông báo về việc dòng sản phẩm trang sức của bà Trump đang được bán trên QVC Inc. - một mạng lưới mua sắm tại nhà thuộc sở hữu của Tập đoàn Liberty Interactive của tỷ phú John Malone. Thông báo này sau đó đã bị xóa bỏ.Được biết trong đơn kiện của Melania, bà cáo buộc Daily Mail cho đăng một bài viết nói rằng “sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp được quảng bá rộng rãi của bà vào những năm 1990 là một trò bịp bợm” để che giấu công việc thật sự của bà là một "gái gọi cao cấp."Daily Mail đã lấy các thông tin kể trên từ một tạp chí Slovenia và bị Melania khởi kiện từ tháng 9 năm ngoái. Cựu người mẫu nộp đơn kiện ra tòa án tiểu bang ở Maryland nhưng một thẩm phán ở đây kết luận rằng bà không có quyền kiện công ty xuất bản Daily Mail. Vì thế bà đã nộp đơn tại New York, quyết tâm đòi lại danh dự cho bản thân và có thể được hưởng một khoản tiền bồi thường không nhỏ nếu thắng kiện./.