13.000 người tham gia Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

Sáng 27/4, tại trục đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), với sự tham gia của khoảng 13.000 người.

Dự chỉ đạo chương trình Tổng duyệt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng một số lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở đầu buổi lễ là chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng gồm: Tiết mục đồng diễn trống hội với chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng” của Học viện Cảnh sát Nhân dân với hơn 800 trống các loại, trong đó có 9 chiếc trống sấm; tiết mục đồng diễn màn múa súng với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui,” xếp hình nghệ thuật do đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện và chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Chương trình Tổng duyệt bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng vang rền của 21 phát đại bác do đội Pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các khẩu đại bác nã pháo vang trời. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tiếp đó là phần nghi lễ giới thiệu các lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và quốc tế dự lễ kỷ niệm.

Phần phát biểu diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của đại diện lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và đại diện thế hệ trẻ.

Chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, khối xe Nghi trượng gồm; Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo thứ tự tiến vào lễ đài.

Xe mô hình Quốc huy với Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng. Đi cùng theo xe, cầm các dải lụa màu là 54 sinh viên tiêu biểu, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Tiếp sau khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc là Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi cùng theo xe là 50 thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu, hình ảnh của những chủ nhân tương lai của đất nước đi cùng xe.

Tiếp đó là Xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với hình lá cờ nửa đỏ-nửa xanh của Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam như một lời khẳng định Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc; đánh dấu thời điểm hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đi cùng theo xe là 50 thanh niên tiêu biểu.

Nghi thức diễu binh, diễu hành tại lễ Tổng duyệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại lễ Tổng duyệt có 38 khối của lực lượng vũ trang (Quân đội, lực lượng dân quân 25 khối, lực lượng Công an 13 khối) và 12 khối diễu hành đại diện cho các tổ chức quần chúng...

Cụ thể, diễu binh các khối Quân đội, Dân quân tự vệ gồm: xe chỉ huy, tổ Quân kỳ toàn quân; khối nữ Quân nhạc; khối sỹ quan đại diện 5 cánh quân; khối chiến sỹ Giải phóng quân; khối sỹ quan Lục quân; khối sỹ quan Hải quân; khối sỹ quan Phòng không-Không quân; khối sỹ quan Biên phòng; khối sỹ quan Cảnh sát biển; khối sỹ quan Hậu cần-Kỹ thuật; khối nữ sỹ quan Thông tin; khối nữ sỹ quan Quân y; khối chiến sỹ Tác chiến điện tử; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sỹ Lục quân; khối chiến sỹ Tăng thiết giáp; khối chiến sỹ Đặc công; khối nữ chiến sỹ Biệt động; khối chiến sỹ Đặc nhiệm dù; khối nam Dân quân biển; khối nữ Du kích miền Nam; khối nữ Dân quân miền Bắc và khối Hồng kỳ.

Diễu binh các khối Công an gồm: Xe Chỉ huy và tổ Công an kỳ toàn lực lượng; khối nam sỹ quan An ninh nhân dân; khối nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân; khối nam sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối sỹ quan Không quân Công an nhân dân; khối nữ sỹ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sỹ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh; khối sỹ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khối nam chiến sỹ Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sỹ Cảnh sát Đặc nhiệm; khối nam chiến sỹ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; khối nam lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở; khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

12 khối diễu hành gồm: Khối Tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu (diễu hành trên xe); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khối Cựu chiến binh; khối Cựu thanh niên xung phong giải phóng; khối Công nhân; khối Nông dân; khối Trí thức; khối Doanh nhân; khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; khối Phụ nữ; khối Thiếu nhi và Thanh niên; khối Văn hóa-Thể thao.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, dự Tổng duyệt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Khối diễu binh của Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại buổi Tổng duyệt.

Sau lễ Tổng duyệt, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, trao đổi biện pháp hoàn thiện công tác chuẩn bị cho sự thành công của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) sẽ tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 30/4/2025./.

