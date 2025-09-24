21 tỉnh, thành ven biển chủ động ứng phó bão Bualoi

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão Bualoi.

Cơn bão có tên quốc tế là Bualoi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam, khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung.