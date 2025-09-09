7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

Tám tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 66,873 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 38,190 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 37,396 tỷ USD; dàng dệt, may đạt 26,472 tỷ USD…/.
Đa dạng hóa thị trường là "chìa khóa" đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12%
Với những giải pháp cụ thể và sự quyết tâm từ cả Chính phủ và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025.