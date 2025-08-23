80 năm ngành Văn hóa: “Tạo nhịp mới” cho “đội quân văn hóa” làm rạng rỡ non sông

Tám thập kỷ xây dựng và phát triển, Ngành Văn hóa đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua bao giai đoạn lịch sử hào hùng để viết nên hành trình đầy tự hào, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân...

Sáng nay, ngày 23/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) tại Nhà hát Lớn Hà Nội - nơi cách đây gần 8 thập kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, mở ra tầm nhìn chiến lược “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.”

Trong ngày hội lớn của ngành Văn hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự Lễ kỷ niệm.

“Đội quân văn hóa” làm rạng rỡ non sông

Tám thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi chặng đường lịch sử, viết nên hành trình đầy tự hào, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, vì mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Hành trình đầy tự hào của ngành Văn hóa "viết" bằng nghệ thuật. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXN)

Vì thế, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành là thời khắc để tất cả cùng nhìn lại những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong suốt chặng đường đã qua, qua đó khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Lịch sử đã khắc ghi khi 80 năm trước, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay.

Hành trình 80 năm qua ngành Văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc: Văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc, từ khúc nhạc hào hùng của nền văn hóa kháng chiến đến những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với những khát vọng vươn cao, với những bước chân du lịch đưa đất nước ra thế giới và báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối niềm tin giữa Đảng với Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXN)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước ngày càng toàn diện và sâu sắc; văn hóa được hiện diện trong hầu hết các Nghị quyết, Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Toàn ngành đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ ‘làm văn hóa’ sang ‘quản lý nhà nước về văn hóa,’ tiệm cận định hướng quản trị phát triển văn hóa. Điểm nhấn đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 2025 - 2035.”

Ngày nay, di sản được gìn giữ, bảo tồn và phát huy thành tài sản, nguồn lực, quan trọng của đất nước. Công nghiệp văn hóa đã định hình nhiều hướng đi sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế. Ngoại giao văn hóa chuyển từ “giao lưu, gặp gỡ” sang “hợp tác thực chất,” nâng cao sức mạnh mềm của đất nước trên trường quốc tế; thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, thể thao thành tích cao đã khẳng định vị thế, có nhiều bước tiến quan trọng tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Ghi nhận những đóng góp của ngành Văn hóa, tại buổi Lễ kỷ niệm hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

hương trình được thiết kế hài hòa giữa phần lễ và phần hội, nhằm tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXN)

Cùng “nhìn lại để tiến xa hơn”

Với lĩnh vực văn hóa, đội ngũ cán bộ rất đa dạng từ các văn nghệ sỹ, nhà giáo, diễn viên, đến các nhà khoa học, nhà quản lý… Có mặt tại Lễ kỷ niệm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn chia sẻ: “Thời gian qua, nhiều thế hệ cán bộ làm công tác văn hóa sau khi nghỉ công tác đã làm cố vấn, chuyên gia, đã tham gia vào các hội, hiệp hội, câu lạc bộ, hội đồng về di sản văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, văn hóa dân tộc, văn hóa doanh nghiệp, công nghiệp văn hóa, xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, phát triển văn hóa cộng đồng…”

“Họ vừa kết nối, tiếp tục sáng tác như là sứ mệnh của người làm công tác văn hóa, vừa giữ ngọn lửa nghề nghiệp của mình, nhưng đồng thời đó là sự lan tỏa, trách nhiệm sẻ chia, đồng hành,” ông Hồ Anh Tuấn nói.

Đại diện cho thế hệ nghệ sỹ trẻ ngày nay, ca sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) bày tỏ: “Chúng tôi, thế hệ nghệ sỹ trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu như những người đi trước đã gieo mầm, chăm chút cho một nền văn hóa giàu bản sắc, thì thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp bước, vun đắp và phát triển lên tầm cao mới.”

Các thế hệ đi trước đã tiếp thêm niền tin và khát vọng để những nghệ sỹ trẻ tìm thấy bản sắc riêng, độc đáo và niềm tin yêu mãnh liệt với nghệ thuật. Vì thế, ca sỹ Ngọc Hà hiểu rằng, sứ mệnh của thế hệ như cô không đơn thuần đứng trên sân khấu để lan tỏa những giai điệu âm nhạc, mà quan trọng hơn là đang kể câu chuyện di sản văn hóa của ông cha để lại bằng cách thể hiện mới mẻ hơn, hiện đại hơn.

Ca sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) trình diễn và phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXN)

“Chúng tôi nguyện dùng sức trẻ, sự sáng tạo và tình yêu đất nước, tình yêu nghề để mỗi câu hát, mỗi tác phẩm, mỗi tấm huy chương… luôn mang trong mình chiều sâu bản sắc, chiều dài của lịch sử và kết tinh của tinh hoa nhân loại,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Với tinh thần “nhìn lại để tiến xa hơn,” lãnh đạo ngành cho rằng chặng đường phía trước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa và hội nhập mở ra cơ hội, song nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa cũng rất hiện hữu. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa còn chậm, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành còn gặp khó khăn.

Bởi vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh hơn lúc nào hết, toàn ngành phải có các giải pháp để khắc phục những “điểm nghẽn” này, đồng thời phải ”giữ được nhịp” và tạo ra “nhịp mới”: “Giữ nhịp” là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý. “Tạo nhịp mới” là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo dòng chảy sáng tạo trong tư tưởng lãnh đạo, tạo bứt phá sáng tạo trong các lĩnh vực mà Bộ và ngành đang quản lý, quản trị./.

