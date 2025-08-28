Alan lập hattrick, Công an Hà Nội "nhuộm đỏ" Derby Thủ đô

Tối 28/8, Công an Hà Nội giành chiến thắng đậm 4-2 trước đối thủ cùng thành phố Hà Nội FC trong trận "Derby Thủ đô" tâm điểm ở vòng 3 V-League, với điểm nhấn là cú hattrick chỉ trong vỏn vẹn 10 phút của tiền đạo ngoại binh Alan Grafite.

Bước vào trận đấu với tâm thế "cửa dưới" sau khởi đầu không như kỳ vọng ở 2 vòng đấu đầu tiên, Hà Nội FC phải chịu sức ép lớn từ những đợt tấn công của Công an Hà Nội. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, mành lưới của đội khách suýt nữa phải rung lên sau pha đi bóng và dứt điểm chệch cột dọc của tiền vệ Lê Văn Đô.

Những phút tiếp theo, Công an Hà Nội vẫn là đội áp đặt thế trận, nhưng chưa thể mở tỷ số khi những pha dứt điểm của Alan Grafite và Đình Bắc không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội FC.

Những nỗ lực dồn ép của Đội bóng ngành Công an được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút thứ 31. Thành Chung trong một tình huống phòng ngự không tốt đã đưa bóng đến chân của Leo Artur, tạo điều kiện để tiền đạo mang áo số 10 dễ dàng cứa lòng thành bàn, mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Sau bàn thua, thế trận một chiều vẫn nghiêng về phía Công an Hà Nội với những pha "bắn phá" của Stefan Mauk hay Leo Artur, tuy nhiên không có thêm bàn thắng được ghi. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking.

Bước sang hiệp 2, những tưởng Hà Nội FC sẽ "vùng lên" trong hoàn cảnh khó khăn để giành giật điểm số, thì màn tỏa sáng rực rỡ của Alan Grafite đã "đánh sập" hy vọng kiếm điểm của đội khách.

Chỉ trong vỏn vẹn 10 phút (từ phút thứ 66 đến phút thứ 76), "Vua phá lưới V-League" mùa giải trước sút tung lưới Hà Nội FC đến 3 lần, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ở mùa giải năm nay có cho riêng mình một cú hattrick.

Bị dẫn trước với cách biệt 4 bàn, Hà Nội FC đưa thủ lĩnh Văn Quyết vào sân để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Những nỗ lực muộn màng của huấn luyện viên Teguramori Makoto và các học trò được chuyển hóa thành 2 pha lập công của Daniel Passira và Vũ Đình Hai, nhưng không giúp đội khách tránh được thất bại thứ 2 sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Những nỗ lực muộn màng không thể giúp Hà Nội FC tránh khỏi thất bại thứ 2/3 vòng đấu. (Ảnh: hanoifc)

Màn tỏa sáng của siêu sao Alan giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trong trận "Derby Thủ đô," qua đó tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 7 điểm/3 lượt, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Ninh Bình FC./.

