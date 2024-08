An Giang huy động 38 phà trọng tải lớn phục vụ người dân dịp Quốc khánh

Phà An Hoà đưa khách vượt sông Hậu từ huyện Chợ Mới qua thành phố Long Xuyên (An Giang). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phương tiện tăng cao trong bốn ngày cao điểm Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8-3/9), Công ty Cổ phần Phà An Giang sẽ huy động 38 chiếc phà trọng tải lớn vượt sông Tiền, sông Hậu tại tám bến phà.

Trong bốn ngày cao điểm của Lễ Quốc khánh 2/9 nhu cầu đi lại của người dân, phương tiện giao thông từ các tỉnh đổ về An Giang du lịch, vui chơi tăng đột biến, Công ty Cổ phần Phà An Giang sẽ bố trí 38 chiếc phà trọng tải từ 30 tấn đến 200 tấn đưa hành khách, phương tiện vượt sông Tiền, sông Hậu ở tám bến phà gồm: An Hòa, Ô Môi, Trà Ôn (Long Xuyên); bến phà Tân Châu (thị xã Tân Châu-Hồng Ngự, Đồng Tháp); bến phà Năng Gù (huyện Châu Phú); bến phà Thuận Giang (huyện Phú Tân); bến phà Mương Ranh (huyện Châu Thành); bến phà Vàm Cống từ thành phố Long Xuyên, An Giang đi huyện Lấp Vò, Đồng Tháp và ngược lại.

Để đảm bảo hành khách, phương tiện qua phà vượt sông Tiền, sông Hậu được an toàn, nhanh chóng Công ty Cổ phần Phà An Giang yêu cầu các xí nghiệp phà tổ chức nhân sự, phương tiện phục vụ, đảm bảo giao thông thông suốt trong cao điểm Lễ 2/9.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang, cho biết đã yêu cầu các xí nghiệp phà kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, cầu dẫn, sửa chữa khắc phục những hư hỏng để đảm bảo hoạt động trong quá trình phục vụ và an toàn cho hành khách.

Thực hiện nghiêm quy định về quản lý khai thác hoạt động vận tải phà, an toàn trong vận hành phà; chú ý điều tiết giao thông lên bến và xuống phà; yêu cầu hành khách xuống xe qua phà.

Ông Huấn cũng cho biết công ty cũng đã yêu cầu các xí nghiệp phà phối hợp với chính quyền địa phương hai đầu bến, nhất là phối hợp với đầu bến Đồng Tháp để đảm bảo an ninh trật tự; có kế hoạch điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ giao thông trong khu vực bến phà; phối hợp xử lý các đối tượng gây mất an ninh trật tự trong khu vực hoạt động…

Dự báo trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại của người dân An Giang tăng từ 20-30% so với cùng kỳ năm 2023.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân An Giang tăng đột biến trong dịp lễ, ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, cho biết tỉnh sẽ huy động đầy đủ xe ôtô khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau dịp nghỉ lễ; không để xảy ra tình trạng không có xe phục vụ hành khách tại các bến xe.

Ngành giao thông An Giang kiên quyết không để xảy ra tình trạng các đơn vị vận tải hành khách chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định trong dịp lễ khi nhu cầu đi lại người dân tăng cao.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cũng cho biết đã yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tỉnh kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn giao thông của xe ôtô, kiểm tra điều kiện của lái xe, kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải, kiểm tra việc niêm yết giá vé, niêm yết các thông tin trên xe trước khi giải quyết cho xe xuất bến; đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra, vào bến xe…

Ngành giao thông An Giang cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách tăng trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá kê khai.

Đơn vị vận tải không được tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt./.

