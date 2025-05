An Giang: Khởi tố 7 đối tượng buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 2/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can cùng cư trú tại phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang để điều tra về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển hàng cấm.”

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Trần Đức Hào (sinh năm 2006), Trần Minh Phước (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Long (sinh năm 1981) cùng về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển hàng cấm”; Tống Thị Mỹ Linh (sinh năm 1979), Nguyễn Thanh Quân (sinh năm 1994) và Võ Văn Quốc (sinh năm 1992) cùng về tội “Buôn lậu.”

Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Đức Lợi (sinh năm 1999) để tiếp tục điều tra về tội “Buôn lậu.”

Các quyết định và lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Theo điều tra của Công an tỉnh An Giang, khoảng 21 giờ ngày 19/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan bắt quả tang Phước và Hào sử dụng vỏ lãi vận chuyển 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, Hero và Jet từ Campuchia về Việt Nam.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an tỉnh An Giang xác định ngày 18/4/2025, Quân liên lạc với Linh để mua 200 bao đường cát (mỗi bao 50kg) và Linh đã đồng ý.

Lúc này, Linh liên lạc với một người Campuchia mua 200 bao đường, khi chở đến biên giới Campuchia-Việt Nam thì thông báo cho Linh biết.

Sau đó, Linh thông báo cho Quân biết biển số xe chở đường cát của Quân mua từ Linh.

Tiếp đó, Quân thuê Phước, Hào, Quốc, Long sử dụng vỏ lãi vận chuyển 200 bao đường cát về Việt Nam. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Long thuê Lợi tham gia canh trên đường.

Ngoài việc vận chuyển đường cát, Phước, Hào còn vận chuyển 2.000 bao thuốc lá lậu cho Long từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt quả tang.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ./.

Kiên Giang: Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép hơn 10 tấn đường cát Thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển trên 10 tấn đường cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện.