An Giang: Vận động đối tượng giết người bỏ trốn sang Campuchia về đầu thú

Theo Công an tỉnh An Giang, Trần Minh Thượng, sinh năm 2005, cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 6/1/2024, đối tượng Trần Minh Thượng hẹn Phạm Văn Sang đến khu vực khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Thượng rủ Trần Thành Trung (sinh năm 2001), Nguyễn Lê Phương Tây (sinh năm 2004), Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1993), Đỗ Thanh Nhàn (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Nhựt (sinh năm 2005), Trần Văn Nguyên (sinh năm 2009), Dương Thái Khang (sinh năm 2006) và Bạch Nhựt Huy (sinh năm 2008) mang theo nhiều hung khí và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ để gặp Sang giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm Thượng tập trung tại cổng chào Phú Hoà, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) mang theo hung khí chở nhau trên 4 xe môtô đi về hướng thành phố Long Xuyên tìm gặp Sang.

Khi đến đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường Mỹ Hòa (thành phố Long Xuyên), Thượng gặp Phan Thanh Huy (sinh năm 2007) điều khiển xe môtô chở Ngô Mạch Hoàng Sùng Minh (sinh năm 2007).

Tưởng là nhóm Sang nên Thượng truy hô để cả nhóm rượt đuổi, Huy chở Minh bỏ chạy đến khu vực chợ Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên).

Đến chợ Mỹ Xuyên, Thượng đuổi kịp rồi dùng súng bắn 1 phát vào vai Huy, 1 phát vào chân Minh làm cả hai ngã xe xuống đường. Huy kịp thời chạy thoát, còn Minh bỏ chạy được một đoạn thì bị Trung, Nguyên, Tây và Thượng cầm dao lao vào đâm, chém nhiều nhát khiến Minh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thượng cùng đồng bọn lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi gây án, Nguyên đến Cơ quan Công an đầu thú; Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Tây và Nhựt lần lượt bị bắt giữ. Riêng Thượng đã bỏ trốn qua Campuchia và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Liên quan đến vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/11/2024, Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo Trần Thành Trung mức án tử hình, Nguyễn Lê Phương Tây tù chung thân về tội “giết người."

Các bị cáo Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, Đỗ Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Nhựt, Trần Văn Nguyên, Dương Thái Khang và Bạch Nhựt Huy mức án từ 7 năm đến 13 năm tù cùng về tội “giết người”./.

Tây Ninh: Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Minh Hải, ngụ tổ 1, thành phố Thái Nguyên, khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.