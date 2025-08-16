ASEAN và Ấn Độ cập nhật hợp tác thương mại trong tình hình mới

Từ ngày 10-14/8, tại New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA).

Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực chung của Ấn Độ và các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm hoàn tất việc rà soát và cập nhật Hiệp định, vốn có hiệu lực từ năm 2010 để phù hợp hơn với thực tiễn thương mại toàn cầu hiện nay.

Phiên họp lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh các vòng đàm phán trước đó đã đạt nhiều tiến triển.

Tính đến thời điểm này, đã có 9 phiên họp của Ủy ban hỗn hợp AITIGA được tổ chức, bao gồm các phiên họp của 8 tiểu ban chuyên trách, thảo luận về các lĩnh vực trọng yếu như tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, biện pháp vệ sinh và kiểm dịch, cũng như hợp tác kinh tế-kỹ thuật.

Theo ghi nhận, tiến trình rà soát AITIGA đang được triển khai một cách mang tính xây dựng, với mục tiêu thúc đẩy thương mại trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và có lợi hơn cho doanh nghiệp.

Các nhà đàm phán của Ấn Độ và ASEAN đã thể hiện cam kết rất rõ ràng thông qua việc tổ chức đều đặn các phiên đàm phán và thúc đẩy hoàn tất quá trình rà soát trước năm 2025 như kế hoạch đề ra.

Việc sửa đổi và hoàn thiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội thúc đẩy thương mại hai chiều, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc hiện nay như chi phí tuân thủ cao, tỷ lệ sử dụng ưu đãi từ hiệp định còn thấp và các mất cân đối trong trao đổi thương mại giữa hai bên./.

