Ba tuần thực thi Nghị định 168: Số vi phạm bị xử lý giảm, ý thức chấp hành tăng

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (từ ngày 1/1-21/1), lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 230.700 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giảm trên 18.000 trường hợp so với thời gian trước liền kề.

Nhiều hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đều giảm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (giảm 7,3%), vi phạm tốc độ (giảm 28%), vi phạm nồng độ cồn (giảm 13,5%), vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe (giảm 34,5%).

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều của đường một chiều, không đội mũ bảo hiểm… đã giảm rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn. Đáng chú ý là mặc dù không có bóng dáng của Cảnh sát Giao thông trên đường nhưng với việc tăng cường xử phạt nguội qua camera giám sát, người tham gia giao thông đã có ý thức hơn khi lưu thông trên đường, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Viết Tuân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết khi Nghị định 168 có hiệu lực, biết được mức phạt đối với người điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu là từ 400.000-600.000 đồng thay vì mức từ 100.000-200.000 đồng trước đây, anh đã mua và lắp gương đạt chuẩn.

Còn theo anh Đỗ Bình, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trước đây anh thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và xe cũng không lắp gương chiếu hậu. Nghị định 168 với mức phạt tăng rất cao, đặc biệt là việc xử phạt nguội qua camera giám sát được tăng cường, khó lòng trốn tránh khi có vi phạm nên ngoài việc tuân thủ đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện, anh đã chấp hành việc lắp gương chiếu hậu cho chiếc xe máy của mình.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết người dân đã tự giác chấp hành các quy định ngay cả khi không có lực lượng chức năng, từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông, tạo hình ảnh giao thông văn minh.

Tình hình tai nạn giao thông cũng có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông trên đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Nghị định 168 có nhiều quy định mới so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Nhiều hành vi vi phạm, nhất là những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng… có mức phạt tăng cao.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông vừa hướng dẫn, tuyên truyền, vừa xử lý vi phạm để người dân hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông./.

