Bắc Giang: Khởi tố mới 12 vụ với 35 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết 6 tháng cuối năm nay, tỉnh tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Lực lượng Công an địa phương tăng cường quản lý các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bảo đảm yêu cầu công tác điều tra, xử lý tội phạm; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm theo đúng quy định.

Công an Bắc Giang tiếp tục nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của lực lượng chuyên trách; trong đó tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trật tự xã hội, không để hình thành băng nhóm tội phạm; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường; triển khai hiệu quả biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Sáu tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố mới 470 vụ với 1.017 bị can phạm tội về trật tự xã hội.

Nổi lên tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản (xảy ra 62 vụ, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 19 vụ sử dụng công nghệ cao); đáng chú ý là thủ đoạn giả danh cán bộ, lãnh đạo cơ quan chức năng, giả danh y, bác sỹ để lừa đảo, kêu gọi đầu tư lợi nhuận cao…

Cơ quan Điều tra các cấp phát hiện, khởi tố mới 12 vụ với 35 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, chủ yếu hành vi tham ô tài sản, đưa và nhận, môi giới hối lộ, cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở cấp xã...

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện, khởi tố một vụ một bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; 3 tổ chức và 16 cá nhân người nước ngoài vi phạm các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài.

Toàn tỉnh củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả 3.237 mô hình, 5.427 tổ chức quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Sáu tháng đầu năm nay, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp huy động 47.426 lượt thành viên phối hợp với lực lượng Công an cấp xã, Dân quân tự vệ tổ chức 9.099 buổi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp hòa giải thành công 320 vụ, việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp biểu dương, khen thưởng và nhân rộng; trong đó, mô hình “Cụm An ninh giáp ranh” 3 huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh), Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) được Bộ Công an lựa chọn thông báo phổ biến nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…/.

