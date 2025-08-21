Bắc Ninh: Khai thác không gian phát triển mới để trở thành địa bàn kiểu mẫu

Ngày 20-21/8, ở Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội đại biểu các xã, phường, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, dân chủ, trong sạch, vững mạnh, phát huy tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới để xây dựng tầm nhìn chiến lược, phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Xây dựng phường Võ Cường trở thành đô thị kiểu mẫu

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Võ Cường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 237 đại biểu chính thức đại diện cho 3.045 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Võ Cường gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 thành viên. Đồng chí Đặng Trần Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh phường Võ Cường là cửa ngõ quan trọng kết nối các khu vực kinh tế với hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối vùng. Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần chủ động nắm tình hình, bám sát các chủ trương lớn của Trung ương.

Phường phát huy lợi thế, dư địa để xây dựng tầm nhìn chiến lược, hướng tới trở thành địa bàn đô thị kiểu mẫu, là điểm sáng, hình mẫu của tỉnh và khu vực.

Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường Đặng Trần Trung nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phường cần tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm gắn với phát triển các trường đại học, trung tâm logistics, chú trọng quy hoạch không gian ngầm nhằm phát triển đô thị thông minh, xây dựng Võ Cường trở thành đô thị trung tâm kiểu mẫu của tỉnh Bắc Ninh - xanh về không gian, thông minh về công nghệ, văn minh trong quản lý và hiện đại trong đô thị.

Phường Võ Cường được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Đại Phúc, Phong Khê, Võ Cường của thành phố Bắc Ninh (cũ). Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Võ Cường đã tập trung khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định là một trong những phường trung tâm về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Võ Cường phấn đấu duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 100% giáo viên đạt chuẩn; đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%...

Thu hút đầu tư có chọn lọc để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân

Đại hội Đại biểu xã Tân Chi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham gia của 179 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 945 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Chi gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Bí thư Đảng ủy xã là đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang.

Xã Tân Chi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tân Chi và Lạc Vệ; diện tích tự nhiên 18,11km2, dân số hơn 27.000 người.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Chi đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá cao các khâu đột phá nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, chiến lược phát triển, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt trong việc phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Xã thu hút đầu tư có chọn lọc để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Chi xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, dân chủ, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khai thác các tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử-văn hóa-con người.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Xã đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa Tân Chi trở thành phường giàu đẹp, văn minh trước năm 2030

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Chi nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng được chú trọng, tập trung xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực, phục vụ trực tiếp sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển đô thị.../.

