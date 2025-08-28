Ngày 28/8, Công an phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong và 1 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Bản tin 60s ngày 28/8/2025 gồm những nội dung sau:

“Bán chỗ” xem diễu binh, diễu hành, công an phường Ba Đình xử lý ra sao?

Nguyên nhân ô tô bất ngờ ‘sụt hố’ trên phố Đội Cấn, Hà Nội.

Dịp 2/9, những ngày nào dự kiến các sân bay Việt đông khách nhất?

Phát hiện 2 quả đạn cối còn nguyên ngòi nổ trong khi làm vườn.

Làm rõ vụ đôi vợ chồng tử vong, 2 trẻ nhỏ bất tỉnh trong quán bánh canh.

Ukraine tố cáo Nga không kích dữ dội thủ đô Kiev trong đêm.

Quân đội Israel càn quét căn cứ phòng không gần thủ đô của Syria.

Ông Kim Jong-un lần đầu dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc./.