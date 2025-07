Bão số 4 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Ngày 24/7, tại tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn có mưa to đến rất to, dẫn đến mực nước các sông dâng cao trên mức báo động, trong đó, mực nước sông Bùi trên báo động 2.