Bắt giữ các đối tượng phá cửa kính xe ôtô để lấy tiền chơi game

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/1, thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình và Bình Thuận cho biết, các đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một số đối tượng vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vừa bắt nhóm đối tượng đập phá kính xe ôtô trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận trong thời gian gần đây, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần.

Các đối tượng bị bắt giữ đều ở thành phố Đồng Hới gồm: B.Đ.B (sinh năm 2000), B.Đ.M (sinh năm 2009) cùng trú phường Bắc Nghĩa và L.Ng.T (sinh năm 2009, trú xã Nghĩa Ninh).

Trước đó, đêm 21 rạng sáng 22/1, trên địa bàn thành phố Đồng Hới xảy ra nhiều vụ đập phá kính xe ôtô để trộm cắp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Sau hai ngày, lực lượng Công an đã xác định các đối tượng trên đã gây ra vụ việc này.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, để có tiền chơi game, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ phá kính xe ôtô để lấy trộm tài sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Thủ đoạn của các đối tượng là dùng ná cao su bắn bi sắt gây vỡ kính, sau đó cạy phá, tìm tài sản bên trong để lấy trộm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với B.Đ.B; lập hồ sơ xử lý hai đối tượng B.Đ.M và L.Ng.T.

Một xe ôtô bị các đối tượng đập kính trộm cắp tài sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 25/1, Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang tạm giữ và làm việc với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ.

Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25/1, Công an huyện Đức Linh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng L.V.N (sinh năm 1973, trú Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang điều khiển xe ôtô bán tải hiệu Mazda BT-50, gắn biển kiểm soát 86C-694.XX (biển số giả) vận chuyển pháo nổ từ biên giới về xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh (Bình Thuận) để giao cho bà L.T.T (sinh năm 1972, trú xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Qua kiểm tra trên xe ôtô bán tải 86C-694.XX, Tổ công tác phát hiện biển số xe này được dán chồng lên một biển số xe khác là 51D-576.XX.

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện 22 bao tải (loại bao đựng nông sản), bên trong có chứa 400 hộp pháo hoa loại 49 ống phóng, 40 hộp pháo hoa nổ loại 100 ống phóng và 18 bịch pháo bi; tổng trọng lượng khoảng 849kg.

Từ lời khai của đối tượng, Công an huyện Đức Linh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng N.N.T (sinh năm 1985, trú xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận); phát hiện thu giữ thêm 93 hộp pháo hoa nổ, 3 bịch pháo bi, tổng trọng lượng 183kg.

Số pháo này là của bà H.T.T.H (sinh năm 1988, trú xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, Bình Thuận) mua của đối tượng L.V.N; sau đó gửi nhờ ở nhà N.N.T.

Công an huyện Đức Linh đã tạm giữ 4 đối tượng. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường lực lượng từ các Phòng nghiệp vụ để phối hợp cùng Công an huyện Đức Linh tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

