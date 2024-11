Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

30/09/2023 19:37

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định.