Bộ Công an tích cực đổi mới, chủ động thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trao đổi với phóng viên TTXVN về việc Bộ Công an tích cực đổi mới tư duy, triển khai bài bản, đồng bộ việc tổ chức thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng; thường xuyên nắm bắt, lắng nghe nhu cầu và nỗ lực đáp ứng yêu cầu thông tin của nhân dân; kịp thời cảnh báo, khuyến cáo, hỗ trợ người dân.

Chủ động "hiện diện" trên không gian số

- Mới đây, Bộ Công an triển khai Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo. Thiếu tướng có thể cho biết với phương thức thông tin, truyên truyền mới này đã đạt kết quả bước đầu thế nào? Bộ Công an có định hướng như nào với nền tảng thông tin trên Zalo?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Việc Bộ Công an ra mắt, đưa vào hoạt động Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA tiếp tục là bước đẩy mạnh truyền thông số để đưa thông tin chính thống của Bộ Công an đến gần với người dân; giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính xác, tích cực về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Sau gần 1 tháng triển khai, đã nhận được sự quan tâm, theo dõi, lan tỏa, chia sẻ thông tin của các cơ quan, tổ chức, các cơ quan báo chí và nhân dân; đồng thời nhanh chóng nắm bắt dư luận, nguyện vọng của nhân dân, phục vụ hiệu quả việc tham mưu, đề xuất và tổ chức chương trình, nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, Trang Zalo Bộ Công an đã có hơn 42.600 lượt quan tâm.

Thời gian tới, Bộ Công an xác định đây là một trong những kênh cung cấp thông tin chính thống, để người dân không chỉ yên tâm tin tưởng sử dụng, được hỗ trợ, hướng dẫn giải đáp pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tội phạm, vi phạm pháp luật, mà còn tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh các vấn đề an ninh, trật tự xã hội; thực hiện trách nhiệm công dân trong đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước.

- Với “hệ sinh thái” về thông tin tuyên truyền chính thống, rất đa dạng, đồng bộ (với trang web Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Trang Thông tin trên nền tảng Facebook, Zalo), Thiếu tướng có thể cho biết về sự chủ động, tích cực, hiệu quả của Bộ Công an trong công tác thông tin trên môi trường mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Xây dựng một hệ sinh thái truyền thông chính thống, kịp thời, tin cậy không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Do đó, Bộ Công an đã chủ động, tích cực đổi mới tư duy, triển khai bài bản, đồng bộ việc tổ chức thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng.

Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo đã cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương, chính sách, hoạt động chỉ đạo, điều hành, đã hình thành nên mạng lưới truyền thông rộng khắp, gần gũi với người dân, nhất là giới trẻ; không chỉ bảo vệ an ninh, trật tự theo phương thức truyền thống, mà còn chủ động "hiện diện" trên không gian số để đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin giả mạo, sai sự thật, xấu độc, xuyên tạc, thù địch. Thể hiện trên các mặt:

Thứ nhất, cung cấp thông tin “Đúng, đủ, kịp thời, chủ động” trên môi trường mạng, trọng tâm là Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an/Trang Thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương, Trang Thông tin trên mạng xã hội Facebook, Zalo; đồng thời gắn kết chặt chẽ với cơ quan chức năng, báo chí truyền thông. Đây là bước đi chủ động để khẳng định vị trí của thông tin chính thống trên không gian mạng, phù hợp với chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam.

Thứ hai, thường xuyên nắm bắt, lắng nghe nhu cầu và nỗ lực đáp ứng yêu cầu thông tin của nhân dân. Trước các vấn đề dư luận quan tâm hoặc thực trạng, xu hướng nguy cơ phát triển tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Công an chủ động cung cấp thông tin, kịp thời cảnh báo, khuyến cáo, hỗ trợ thông tin để nhân dân nhận thức và phòng tránh. Những công tác này không chỉ thực hiện ở Bộ mà luôn có sự điều phối đồng bộ đến tận Công an tỉnh, Công an xã một cách nhanh chóng.

Thứ ba, cập nhật công nghệ mới, hiện đại. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, việc tích hợp các nền tảng phổ biến như Facebook, Zalo, Youtube - nơi tập trung đông đảo người dùng Việt Nam, không chỉ là xu hướng mà là bước đi quan trọng trong truyền thông chính sách, mở rộng lan tỏa, kết nối, đáp ứng yêu cầu toàn dân tiếp cận thông tin của Bộ Công an.

Tăng cường tương tác hai chiều

- Thông tin về an ninh trật tự, về lực lượng Công an, các công tác Công an được nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí rất quan tâm, đồng hành, khai thác, chia sẻ. Để tạo thêm sự lan tỏa, sử dụng hiệu quả thông tin, Thiếu tướng có thể cho biết những phương hướng nhằm tăng cường khả năng tương tác, giúp công chúng tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Trong bối cảnh thông tin giả, thông tin độc hại lan truyền mạnh mẽ trên không gian mạng, những dòng chảy thông tin đáng tin cậy, có định hướng, được xác thực từ cơ quan chức năng có thẩm quyền là điều người dân rất cần và xã hội đang đòi hỏi.

Bộ Công an thực hiện phương châm "Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Công an Nhân dân,” chủ động nắm bắt, làm chủ mặt trận thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên môi trường mạng; không ngừng đổi mới phương thức cung cấp thông tin, dịch vụ công trên môi trường mạng nhằm phục vụ nhân dân ngày càng nhanh chóng, kịp thời hơn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đa dạng hóa nền tảng truyền thông; tăng cường tương tác hai chiều, cung cấp thông tin trên cơ sở nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí giúp lan tỏa mạnh mẽ thông tin chính thống, tăng cường giáo dục nhận thức cộng đồng; tiếp tục sử dụng thông tin chính thống là công cụ hữu hiệu để “phủ xanh,” phản bác, đấu tranh với tin giả, tin sai sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phát triển nội dung đa phương tiện hấp dẫn (sử dụng các định dạng như video ngắn, infographic, podcast, hoặc phim tài liệu để truyền tải thông tin về công tác Công an một cách sinh động và dễ hiểu); liên kết nguồn thông tin chính thống với các dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn giải đáp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Để không bị dẫn dắt bởi các thủ đoạn thông tin giả mạo

- Trong bối cảnh các thông tin trên mạng tràn lan như hiện nay, Thiếu tướng có khuyến cáo gì với người dân trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin, nhất là những thông tin về an ninh, trật tự?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Thông tin trên môi trường mạng ngày càng đa dạng, phức tạp, việc nhận diện và sử dụng hiệu quả thông tin rất quan trọng, đặc biệt là các thông tin về an ninh, trật tự. Chúng tôi khuyến cáo người dân:

Kiểm tra kỹ nguồn thông tin; ưu tiên tiếp cận thông tin từ các cơ quan chức năng, báo chí chính thống, đáng tin cậy, các kênh thông tin của cơ quan nhà nước được xác nhận chủ quyền trên mạng xã hội; người dân hết sức thận trọng khi sử dụng thông tin, chia sẻ thông tin lan truyền qua tài khoản cá nhân không rõ danh tính, nhóm kín hoặc các trang mạo danh.

Xác minh trước khi chia sẻ; không lan truyền thông tin nhạy cảm thiếu kiểm chứng, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, người dân cần kiểm tra xem nội dung đó có chính xác không; so sánh với các nguồn tin khác hoặc tìm kiếm thêm thông tin liên quan để tránh lan truyền tin giả, tin sai sự thật. Việc chia sẻ thông tin sai lệch, xuyên tạc, chưa được xác thực có thể gây hậu quả nghiêm trọng và khiến người chia sẻ chịu trách nhiệm pháp lý.

Nâng cao nhận thức cá nhân: người dân cần tự trang bị kiến thức về pháp luật, kỹ năng truyền thông số và tư duy phản biện, để không bị dẫn dắt bởi các thủ đoạn thông tin giả mạo. Việc nhận thức rõ vai trò của bản thân trên môi trường mạng cũng là cách thiết thực để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng trước các nguy cơ thông tin độc hại.

Đối với thông tin về an ninh, trật tự, người dân chủ động theo dõi các kênh chính thống của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương. Điều này không chỉ giúp người dân nắm bắt chính xác, kịp thời các thông tin chính thống về tình hình an ninh, trật tự, pháp luật, cảnh báo tội phạm, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội.

Bộ Công an trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí và nhân dân quan tâm chia sẻ và lan tỏa các thông tin, hình ảnh tích cực của lực lượng Công an; xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ; tích cực tương tác, tham gia đóng góp ý kiến và gửi tin báo tố giác tội phạm… để tiếp tục đóng góp, phát triển các kênh thông tin của Bộ Công an tiên phong cải cách hành chính và chuyển đổi số./.