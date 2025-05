‘Bộ não’ điều hành bay của Sân bay Long Thành thi công vượt tiến độ

Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” (thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1) do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư đến nay, các hạng mục thi công đều đạt hoặc vượt tiến độ và sẽ về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều hạng mục rút ngắn tiến độ

Theo ông Nguyễn Công Long, Tổng Giám đốc VATM, Gói thầu XD02 “thi công xây dựng công trình và các công việc khác” có thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày 10/8/2023 và hoàn thành ngày 30/9/2025.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường trong ngày 11/5, ông Long cho biết đến nay, hạng mục đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành xong phần bê tông cốt thép đến cao độ 107,880/123,050m, hiện đang thi công kết cấu thép phần mở rộng đài kiểm soát không lưu tầng 20.

“Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, trong đó Dự án thành phần 2 do VATM thực hiện đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm hoạt động điều hành bay an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, hạng mục tháp không lưu được ví như là “bộ não” của công tác điều hành bay đang được các đơn vị thi công với tiến độ vượt kế hoạch 2 tháng, thể hiện sự quyết tâm cao độ của VATM,” ông Long nhấn mạnh.

Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và phụ trợ khác như hàng rào, sân vườn,… đang triển khai thi công phần kết cấu mái thép, lợp tôn và công tác hoàn thiện công trình. Các công trình trạm radar sơ cấp/thứ cấp và trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến và trạm giám sát phụ thuộc; trạm radar khí tượng đang thi công phần hoàn thiện và hạ tầng ngoài nhà. Riêng đài dẫn đường đa hướng và đo cự ly đang lắp đặt kết cấu dàn phản xạ.

Với Gói thầu TB01 “cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình”, VATM đang phối hợp với nhà thầu XD02 triển khai thi công các hạng mục điện nhẹ trên công trường; thi công lắp đặt ống luồn dây đi âm tường cho hệ thống mạng, thoại, camera, âm thanh; thi công cắt đục đi ống âm tường dây báo cháy, dây cáp nguồn và dây tín hiệu điều hòa; lắp đặt thang máng cáp điện nhẹ; lắp đặt thang máy,…

Hai công trình quản lý bay trọng điểm phía Nam sẽ về đích vượt tiến độ Hai dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và “Các công trình phục vụ quản lý bay” Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ về đích vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Nhìn nhận công trường chuẩn bị bước vào mùa mưa, nhiều hạng mục thi công trên cao và lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay ngoài trời dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, tác động đến tiến độ dự án, Tổng Giám đốc VATM cam kết sẽ phối hợp với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, kiểm soát tuân thủ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy hàng ngày trên công trường để tăng tốc thi công đưa dự án về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Công Long, Tổng Giám đốc VATM (người chỉ tay) trực tiếp kiểm tra từng hạng mục thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các gói thầu thiết bị chuyên ngành quản lý bay gồm: cung cấp và lắp đặt các hệ thống radar sơ cấp, thứ cấp; cung cấp và lắp đặt các hệ thống thiết bị đài kiểm soát không lưu; cung cấp và lắp đặt các hệ thống khác; cung cấp và lắp đặt hệ thống đài dẫn đường đa hướng và đo cự ly; cung cấp và lắp đặt các hệ thống thiết bị thông tin đang được triển khai đúng tiến độ, với thời hạn lắp đặt và nghiệm thu chủ yếu trong giai đoạn từ tháng 7-12/2025.

“Gói thầu TB01 thời gian thực hiện hợp đồng đã được rút ngắn từ 360 ngày xuống 300 ngày và tiến độ thực hiện phải có sự phối hợp với Gói thầu XD02 đảm bảo tiến độ chung của 2 gói thầu,” ông Long nhấn mạnh.

Ông Long yêu cầu các nhà thầu phải tổ chức thi công đúng vai trò, phạm vi, tuân thủ nghiêm tiến độ, chất lượng và an toàn theo quy định. Ban điều hành và Ban Quản lý dự án Long Thành theo dõi sát sao, đánh giá năng lực thực hiện của các nhà thầu; nếu phát hiện vi phạm cam kết hoặc chậm tiến độ, cần kiên quyết xử lý theo hợp đồng và pháp luật để bảo vệ hiệu quả chung của dự án.

Chủ động giải pháp, có phương án dự phòng

Với đặc thù chuyên ngành, theo ông Long, Dự án thành phần 2 là dự án phức tạp với nhiều hệ thống thiết bị kỹ thuật đặc thù, không phải hàng hóa thông dụng, phổ biến trên thị trường nên công tác thu thập thông tin, báo giá từ nhiều hãng sản xuất nước ngoài rất khó và mất nhiều thời gian trong quá trình triển khai lập dự toán chi phí mua sắm các gói thầu thiết bị chuyên ngành.

Ngoài ra, các loại thiết bị, vật tư nhập ngoại dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ổn như chiến tranh, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và biến động thời tiết phức tạp.

“Tuy nhiên, VATM đã chủ động chỉ đạo các nhà thầu bằng nhiều giải pháp, quyết tâm rút ngắn tiến độ, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và Thủ tướng Chính phủ,” ông Long khẳng định.

VATM đã đã chủ động chỉ đạo các nhà thầu bằng nhiều giải pháp, quyết tâm rút ngắn tiến độ, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đảm bảo tính đồng bộ khi triển khai lắp đặt các hệ thống thông tin liên lạc cho Dự án thành phần 2, cũng như các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác như cấp nước, thoát nước, điện nguồn và kết nối giao thông, VATM đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát các hệ thống hạ tầng kỹ thuật do ACV thực hiện.

Theo thỏa thuận, điện lưới phục vụ hoạt động của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các cụm công trình thuộc Dự án thành phần 2 sẽ do ACV cung cấp theo thỏa thuận đấu nối với điện lực khu vực. Tuy nhiên, ACV dự kiến hoàn thành hệ thống cấp điện nguồn cho toàn bộ Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 12/2025, do đó, VATM đang nghiên cứu giải pháp cấp điện thay thế nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ công tác nghiệm thu thiết bị và duy trì hoạt động ổn định cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Dự án thành phần 2.

“VATM cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan để triển khai thi công, đồng bộ về mặt tiến độ của Dự án thành phần 2,” ông Long khẳng định./.