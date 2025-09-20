Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 19/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo Quyết định, ông Y Vinh Tơr kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hầu A Lềnh đã được phân công công tác khác.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/9/2025.

Ông Y Vinh Tơr sinh ngày 16/8/1976; quê quán: Tỉnh Đắk Lắk; Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII (dự khuyết), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (từ tháng 3/2025); Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp./.

'Ngân hàng Chính sách xã hội cần đa dạng hóa nguồn vốn để phục vụ hộ nghèo' Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cần đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn giá rẻ để phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách.