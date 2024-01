Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh khi thời tiết lạnh

Bác sỹ siêu âm theo dõi sức khoẻ cho một bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/1, theo thông tin từ Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh khi thời tiết giá lạnh.

Theo đó, văn bản của Bộ Y tế đã gửi các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Quảng Ninh: Nhiệt độ xuống thấp, băng giá phủ trắng đỉnh núi Yên Tử, Cao Ly Băng giá phủ trắng những cành cây, thảm cỏ và trên mái chùa Đồng, Yên Tử, đồng thời băng cũng xuất hiện trên đỉnh núi Cao Ly ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, Bộ Y tế cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến rét đậm, rét hại trên địa bàn và kịp thời thông tin để người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

Các Sở Y tế và các đơn vị liên quan phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe; cảnh báo để người dân biết và phòng tránh các tai nạn do sưởi như bỏng và đặc biệt phòng, chống ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.

Các cơ sở y tế các cấp trên địa bàn đảm bảo bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông, báo chí của địa phương phối hợp với Sở Y tế có các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã xây dựng Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh./.