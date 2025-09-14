Bùng phát các cuộc biểu tình liên quan đến người di cư ở Anh

Ngày 13/9, hơn 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành phản đối người di cư mang tên “Unite the Kingdom” (Đoàn kết Vương quốc) tại trung tâm thủ đô Anh, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.

Cùng lúc, một cuộc biểu tình ủng hộ người di cư, với khoảng 5.000 người tham gia, được gọi là “March Against Fascism” (Tuần hành chống chủ nghĩa phátxít), do tổ chức Stand Up To Racism (SUTR) khởi xướng, cũng diễn ra gần đó.

Cuộc tuần hành “Unite the Kingdom” tập trung tại khu vực trung tâm hành chính Whitehall, nơi các diễn giả, trong đó có cựu chiến lược gia của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Bannon, phát biểu. Trong khi đó, nhóm phản đối giương cao các biểu ngữ với khẩu hiệu “Chào đón người tị nạn, ngăn chặn cực hữu."

Cuộc phản biểu tình của SUTR dự kiến có sự tham gia phát biểu của các nghị sỹ Diane Abbott và Zarah Sultana.

Cảnh sát đô thành London (Metropolitan Police) cho biết đã triển khai khoảng 1.000 sỹ quan, trong đó 500 người được điều động từ các lực lượng cảnh sát địa phương như Leicestershire, Nottinghamshire và Devon and Cornwall. Các rào chắn đã được dựng lên để tạo thành vùng đệm ngăn cách 2 nhóm biểu tình.

Tuy nhiên, một số sỹ quan đã bị tấn công khi cố gắng giữ trật tự. Cảnh sát cũng ghi nhận các vụ việc liên quan đến việc người biểu tình “Unite the Kingdom” tìm cách tiếp cận khu vực cấm hoặc đối đầu với nhóm ủng hộ người di cư.

Cảnh sát London xác nhận không sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát cuộc tuần hành “Unite the Kingdom," đồng thời lưu ý những lo ngại trong cộng đồng Hồi giáo tại London liên quan đến các phát ngôn chống Hồi giáo và hành vi gây hấn tại các cuộc tuần hành trước đây của nhóm này.

Cảnh sát trưởng Clair Haynes kêu gọi cộng đồng Hồi giáo tránh khu vực trung tâm London, đồng thời cam kết xử lý nghiêm các hành vi phân biệt đối xử hoặc tội ác thù hận./.

