Sáng ngày 24/11, vùng áp thấp trên biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ đi vào Biển Đông đêm 25 rạng sáng 26/11 và có khả năng mạnh thành bão số 15.

Bản tin 60s ngày 24/11/2025 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo bão số 15 mang theo mưa lũ dữ dội hướng về Nam Trung Bộ.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện.

Bước ngoặt mới của ‘Vua cua’ Cà Mau 1,8kg sau khi đoạt giải.

5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội.

Xe khách cháy bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu kế hoạch hòa bình không thành.

Lợi thế của Nga nếu giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.

Hezbollah xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng do đòn không kích của Israel./.