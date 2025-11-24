Bản tin 60s ngày 24/11/2025 gồm những nội dung sau:
Cảnh báo bão số 15 mang theo mưa lũ dữ dội hướng về Nam Trung Bộ.
Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện.
Bước ngoặt mới của ‘Vua cua’ Cà Mau 1,8kg sau khi đoạt giải.
5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội.
Xe khách cháy bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.
Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu kế hoạch hòa bình không thành.
Lợi thế của Nga nếu giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.
Hezbollah xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng do đòn không kích của Israel./.