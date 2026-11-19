Trong những ngày này, giới công nghệ châu Á và toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý về Hội nghị Công nghệ Bengaluru 2026 (BTS 2026) diễn ra tại bang Karnataka của Ấn Độ với chủ đề "AI & Beyond" (Trí tuệ nhân tạo và Hơn thế nữa).

Đây là “sân chơi” công nghệ lớn của Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung, mở ra cánh cửa tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với những công nghệ mới nhất từ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sâu, điện tử-bán dẫn, an ninh mạng, thiết bị bay không người lái (UAV), robot đến công nghệ sinh học, y tế…

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ hội nghị, trong bức tranh hợp tác quốc tế sôi động đó, việc Việt Nam góp mặt trong nhóm đối tác của sáng kiến Liên minh Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (Global Innovation Alliance - GIA Partners) đang mở ra không gian kết nối chiến lược chưa từng có.

Không chỉ dừng lại ở các diễn đàn chính sách hay giao lưu học thuật, BTS 2026 thực sự là “sân chơi” giúp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và hệ sinh thái công nghệ sâu hàng đầu ngay tại “thung lũng silicon của Ấn Độ.”

Qua nghiên cứu các khu vực trưng bày chuyên biệt như Gian hàng Quốc gia (Country Pavilions), Khu vực Khởi nghiệp (Startup Zone), Nền tảng Future Makers dành cho công nghệ sâu, triển lãm công nghệ nhúng (Embedded World India), cùng các cơ chế kết nối như doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với chính quyền (B2G), các hội thảo chuyên sâu, màn giới thiệu sản phẩm và gọi vốn đầu tư mạo hiểm…, doanh nghiệp Việt có cơ hội tìm kiếm và kết nối trực tiếp với các đối tác công nghệ hàng đầu của Ấn Độ và thế giới, tận mắt chứng kiến các sản phẩm mới nhất, xu hướng công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời giới thiệu sản phẩm của mình và thu hút các đối tác hợp tác đầu tư.

Minh chứng rõ nét cho tâm thế chủ động hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam tại BTS 2026 lần này là sự tham dự của CT Group, một tập đoàn hiện có 15 công ty công nghệ chiến lược hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thiết bị bay không người lái (UAV), kinh tế không gian tầm thấp (LAE), bán dẫn, AI, bản sao số (Digital Twin), công nghệ sinh học, robot và các công nghệ tiên tiến khác.

Nhờ vai trò kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, tập đoàn CT Group của Việt Nam đã có cuộc làm việc rất hữu ích với Craic Precision, một doanh nghiệp công nghệ quốc phòng và tự động hóa của Ấn Độ. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Đỗ Hoàng Tùng, Giám đốc Đối ngoại của CT Group Hi-tech, cho biết tập đoàn đến dự BTS 2026 với mục tiêu tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển; tìm hiểu cơ hội phát triển thị trường tại Ấn Độ; và tìm kiếm đối tác đầu tư chiến lược để cùng phát triển các dự án công nghệ quy mô lớn.

Tập đoàn đã gặp gỡ các doanh nghiệp Sarus Aerospace và Birdscale để trao đổi về UAV và LAE; thảo luận với Bharat Electronics Limited (BEL) - một trong những doanh nghiệp điện tử lớn của Ấn Độ - về công nghệ cao và công nghiệp chiến lược; đồng thời làm việc trực tiếp với ARTPARK và Indian Institute of Science (IISc), hai đầu mối quan trọng trong hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, CT Group cũng có cuộc làm việc song phương với Craic Precision, một doanh nghiệp công nghệ quốc phòng và tự động hóa của Ấn Độ. Hai bên tập trung vào 7 nội dung hợp tác mang hàm lượng công nghệ cao và tính ứng dụng thực tiễn lớn như hệ sinh thái UAV và phòng chống UAV, công nghệ robot và di chuyển xanh, cũng như chiến lược thương mại hoá thị trường...

Ông Đỗ Hoàng Tùng đánh giá Craic Precision là một trong những đầu mối có tiềm năng trở thành đối tác chiến lược của CT UAV - một công ty con của CT Group - tại thị trường Ấn Độ trên cơ sở sẽ tiếp tục đánh giá năng lực, nhu cầu và phương án hợp tác cụ thể.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sau cuộc làm việc với phía Việt Nam, Giám đốc điều hành (CEO) của Craic Precision, ông Manu B.Malagatti, cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác song phương, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa và tham gia sâu vào lĩnh vực UAV, drone.

Theo vị đại diện này, dư địa hợp tác giữa hai bên thể hiện rõ ở 3 khía cạnh: đưa sản phẩm Việt Nam vào thị trường Ấn Độ, cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cho thị trường toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc phòng, nhất là trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ cũng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa công nghệ.

Trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh các chính sách tự cường (Make in India) và khuyến khích liên doanh quốc tế, những cuộc gặp gỡ thực chất như giữa CT Group với các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, trong đó có Craic Precision, tại BTS 2026 mang ý nghĩa gợi mở quan trọng.

Thay vì chỉ xuất khẩu phần mềm thuần túy như giai đoạn trước, các tập đoàn công nghệ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực ở những phân khúc có hàm lượng chất xám cao hơn như UAV, robot tự hành, công nghệ bán dẫn và giải pháp di chuyển thông minh.

Mô hình đồng phát triển sản phẩm và hợp tác thương mại tại chỗ vừa giúp giải pháp công nghệ Việt đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe về an ninh chuỗi cung ứng và tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ, vừa mở đường thâm nhập hiệu quả vào cả lĩnh vực an ninh-quốc phòng lẫn phân khúc di chuyển điện đô thị đang bùng nổ mạnh mẽ tại Ấn Độ.

Sự hiện diện của Việt Nam trong mạng lưới GIA Partners tại BTS 2026, vì thế, không chỉ là dấu ấn ngoại giao công nghệ, mà còn là bệ phóng thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước hiện thực hóa các thỏa thuận liên doanh, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường trong kỷ nguyên AI.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng tự tin bước vào sân chơi công nghệ lõi, đồng sáng tạo sản phẩm và kiến tạo chuỗi giá trị bền vững cùng các đối tác chiến lược quốc tế với tâm thế của người bên trong, chứ không phải chỉ đứng ngoài quan sát như trước./.

Thúc đẩy cơ hội hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đánh giá Việt Nam và bang Karnataka, Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác AI, bán dẫn, công nghệ số, nghiên cứu, phát triển.