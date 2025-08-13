Cảnh sát giao thông tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính để nâng cấp

Tối 13/8, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, từ nay đến 6 giờ ngày 18/8/2025, hệ thống xử lý vi phạm hành chính của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tạm dừng để nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu theo các Nghị định liên quan trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, hệ thống xử lý vi phạm hành chính tại các Đội, Trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an các tỉnh, thành phố sẽ tạm dừng phục vụ đến thời điểm trên.

“Việc tạm dừng nhằm nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu và quy trình xử lý vi phạm, bảo đảm thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Trong thời gian trên, công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn được thực hiện bằng hình thức thủ công và cập nhật vào hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp,” Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân lựa chọn thời gian phù hợp để giải quyết các thủ tục hành chính./.

