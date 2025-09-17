Cao Bằng: Bầu Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ

Chiều 17/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên bế mạc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Lê Hải Yến đã báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vũ Hồng Quang tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí: Lê Hải Hòa, Bế Thanh Tịnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 thành viên, đồng chí Nguyễn Trung Thảo được bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 19 người, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Quản Minh Cường cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định đây vừa là vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân giao phó. Ban Chấp hành khóa mới nguyện đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, năng lực và bản lĩnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Quản Minh Cường khẳng định quyết tâm trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, gương mẫu, gần dân, trọng dân, vì dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ tối đa nguồn lực từ để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc đưa Cao Bằng vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là kinh tế cửa khẩu, du lịch, tạo đột phá trong giai đoạn mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh quan tâm an sinh xã hội, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mở rộng hợp tác đối ngoại , bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 75-80 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng 12%; tỷ lệ giảm nghèo đa chiều bình quân 3%/năm.

Đến năm 2030, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 35,84%; đến năm 2030 có trên 90% xã đạt mức chỉ số hạnh phúc người dân (CB-HPI) từ 90 điểm trở lên, mỗi năm kết nạp 1500-1600 đảng viên mới… Tỉnh thực hiện 3 chương trình trọng tâm gồm phát triển du lịch bền vững; bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng; phát triển kinh tế cửa khẩu.

Ba nội dung đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là niềm cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng tiếp tục chung vai, sát cánh vì sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát thực, khả thi phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Mỗi cấp ủy, người đứng đầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, thực tế, gần dân, sát cơ sở; xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có biện pháp khắc phục tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

