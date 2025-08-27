Chính quyền Mỹ cân nhắc nắm cổ phần trong các tập đoàn quốc phòng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng mua cổ phần tại một số nhà thầu quốc phòng trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy vai trò lớn hơn của chính phủ trong nền kinh tế Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 26/8 cho biết trên kênh CNBC rằng các lãnh đạo Lầu Năm Góc đang cân nhắc việc chính phủ sẽ nắm cổ phần tại những tập đoàn như Lockheed Martin, Boeing hay Palantir Technologies.

Ông cho rằng cần tiến hành rất nhiều cuộc thảo luận về cách thức tài trợ mua sắm vũ khí, một trong những nội dung quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.

Ông Lutnick cho biết 97% doanh thu của tập đoàn Lockheed Martin là từ Chính phủ Mỹ.

Ngay sau phát biểu của ông Lutnick, cổ phiếu Lockheed Martin bật tăng 1,6%. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính quyền hiện nay để củng cố quốc phòng Mỹ.

Trong khi đó, Boeing từ chối bình luận, còn Palantir chưa đưa ra phản hồi. Cổ phiếu Boeing tăng 2,8%, trong khi cổ phiếu Palantir tăng 1,4%.

Việc cân nhắc khả năng nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp quốc phòng nằm trong chiến lược can thiệp mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump vào khu vực tư nhân, vốn thường chỉ diễn ra trong thời chiến hoặc khi cần cứu các công ty nội địa chiến lược gặp khó khăn.

Trước đó, chính quyền Trump cũng đã công bố việc mua gần 10% cổ phần của tập đoàn chip Intel, can thiệp vào thương vụ Nippon Steel của Nhật Bản mua lại U.S. Steel, đồng thời nắm cổ phần tại công ty đất hiếm MP Materials.

Ngoài ra, chính quyền cũng đã thương lượng để Washington hưởng 15% doanh thu từ các hợp đồng của Nvidia và AMD bán chip sang Trung Quốc, những sản phẩm trước đây từng bị cấm xuất khẩu.

Tổng thống Trump hôm 25/8 tuyên bố ông muốn mở rộng hơn nữa các khoản đầu tư của chính phủ vào các doanh nghiệp lớn của Mỹ, bất chấp những cảnh báo cho rằng sự can thiệp này có thể dẫn tới hạn chế chiến lược kinh doanh, giảm tính linh hoạt của thị trường và tác động đến người tiêu dùng.

Ông William Hartung-nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Quincy-cho rằng việc Chính phủ Mỹ nắm cổ phần tại Lockheed Martin có thể làm thay đổi cán cân giữa lợi ích tài chính và các quyết định chiến lược.

Theo nhà nghiên cứu này, cần duy trì khoảng cách hợp lý giữa chính phủ và các công ty chịu sự giám sát của chính phủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lutnick khẳng định các công ty cần sẵn sàng chấp nhận điều kiện đi kèm nếu như cần sự hỗ trợ từ chính phủ./.

