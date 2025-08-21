Tình báo Mỹ cắt giảm mạnh nhân sự nhằm loại bỏ “thế lực ngầm”

Theo AFP, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard ngày 20/8 tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh nhân sự tại văn phòng của mình, vốn bị bà cho là “không hoàn thành nhiệm vụ” và “lạm quyền tràn lan.”

Bà Gabbard xác nhận sẽ giảm hơn 40% biên chế của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) trước cuối tài khóa 2025, dự kiến tiết kiệm 700 triệu USD.

Bà nêu trong báo cáo: “Trong 20 năm qua, ODNI đã trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả, cộng đồng tình báo tràn ngập tình trạng lạm quyền, rò rỉ trái phép thông tin mật và vũ khí hóa tình báo mang tính chính trị."

Trên mạng xã hội, người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ cho biết đang “cắt bỏ bộ máy cồng kềnh, loại bỏ các thế lực ngầm và khôi phục trọng tâm nhiệm vụ.”

Một tài liệu dài 4 trang đăng trên website của ODNI mô tả kế hoạch “ODNI 2.0”, bao gồm thu hẹp hoạt động giám sát an ninh sinh học, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các mối đe dọa tình báo mạng và nhiều lĩnh vực khác.

Trong phần giải thích quyết định cắt giảm Nhóm Chiến lược Tương lai - đơn vị dự báo tình báo, ODNI đánh giá nhóm này “vi phạm chuẩn mực phân tích chuyên môn để thúc đẩy nghị trình chính trị đi ngược lại các ưu tiên an ninh quốc gia hiện tại của Tổng thống.”

Kế hoạch cắt giảm cũng nhắm tới Trung tâm Ảnh hưởng Nước ngoài - cơ quan được thành lập nhằm đối phó các mối đe dọa từ bên ngoài đối với nền dân chủ và các lợi ích của Mỹ.

Bản tường trình cáo buộc trung tâm này “đã bị chính quyền tiền nhiệm lợi dụng để biện minh cho chính sách hạn chế tự do ngôn luận và kiểm duyệt phe đối lập chính trị.” ám chỉ chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Tài liệu cũng chỉ rõ từ khi bà Gabbard nhậm chức, ODNI đã cắt giảm gần 30% nhân sự, với hơn 500 nhân viên bị loại khỏi biên chế./.

