Chủ tịch nước tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Hội đồng Biển Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển với trọng tâm là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học-kỹ thuật trong lĩnh vực biển.

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15-18/9/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrusev, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong triển khai thực chất những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, địa phương hai nước cần trao đổi cụ thể, thẳng thắn để triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong không gian biển, cũng như trong các lĩnh vực truyền thống và trụ cột như quốc phòng-an ninh, năng lượng-dầu khí, kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, giao thông vận tải…

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Nikolai Patrusev đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, khẳng định Hội đồng Biển Liên bang Nga sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển giữa hai nước, với trọng tâm là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học-kỹ thuật trong lĩnh vực biển.

Hai bên nhất trí tăng cường các cơ chế tham vấn lẫn nhau giữa các cơ quan chuyên môn nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; ghi nhận các kết quả hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và nhất trí tiếp tục phát triển Trung tâm này.