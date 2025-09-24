Chủ tịch nước: Việt Nam luôn đồng hành kiến tạo thế giới hòa bình, phát triển

Đề cao văn hóa hòa bình thông qua xây dựng lòng tin, đoàn kết quốc tế, đối thoại, tôn trọng khác biệt, Chủ tịch nước kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 23/9 theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80 với thông điệp xuyên suốt: “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững.”

Tham dự Phiên họp có gần 150 Nguyên thủ, Người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định hòa bình vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện tiên quyết cho xây dựng tương lai ổn định, công bằng, dân chủ và phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.

Đề cao văn hóa hoà bình thông qua xây dựng lòng tin, đoàn kết quốc tế, đối thoại, tôn trọng khác biệt, Chủ tịch nước kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, bảo vệ thường dân, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo tại các vùng xung đột.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả các quốc gia để gánh vác các trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân./.