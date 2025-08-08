Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hợp tác Việt-Nhật, khai mở tiềm năng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 8/8, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư "Gặp gỡ Nhật Bản-Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long."

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử.

Hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản-lớn thứ hai trong các cộng đồng người nước ngoài tại đây.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất được mệnh danh "vựa lúa" của Việt Nam, đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 70% sản lượng trái cây của cả nước.

Mặc dù sở hữu tiềm năng to lớn, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững như tác động của biến đổi khí hậu, nguồn nhân lực hạn chế, hạ tầng giao thông và kết nối yếu kém, thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, thiếu liên kết vùng…

Nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, hay dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ và nhiều dự án khác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân Hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam phối hợp Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai bên cần tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị doanh nghiệp.

Lưu ý đến việc thúc đẩy hợp tác bền vững, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Trong hành trình này, Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định Đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng với chiến lược phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các sáng kiến như Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng châu Á (AETI) hay Cộng đồng Phát thải bằng 0 châu Á (AZEC) của Nhật Bản sẽ tìm thấy sự đồng hành mạnh mẽ từ Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các dự án năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Với những lợi thế từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính mạnh mẽ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những đổi mới này sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên.

Nêu rõ Hội nghị hôm nay không chỉ là cơ hội để kết nối doanh nghiệp mà còn là dịp để cùng nhau vun đắp cho một tương lai hợp tác bền chặt, cùng phát triển, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng và quyết tâm, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Cần Thơ sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới, hiệu quả, minh bạch hơn

Trước đó, phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, từ ngày 1/7/2025, thành phố Cần Thơ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất thành phố Cần Thơ (cũ) và tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xác lập vai trò là cực tăng trưởng năng động ở trung tâm tiểu vùng Tây Nam Bộ.

Trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, thành phố đang nỗ lực tạo đột phá, thu hút đầu tư hiệu quả, định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững, phát triển đa ngành, từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch sinh thái, nơi hội tụ các vùng kinh tế đặc thù gồm kinh tế biển với hơn 72km bờ biển (Sóc Trăng cũ), nông nghiệp thông minh với hạt nhân là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Hậu Giang cũ), trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến; là đầu mối giao thương kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế qua hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường biển.

Đại biểu đoàn Việt Nam dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị tại thời điểm ngay sau sáp nhập là cơ hội quý báu để thành phố khẳng định quyết tâm đổi mới, năng lực tổ chức và khả năng thích ứng linh hoạt của chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, đây cũng là thông điệp mạnh mẽ mà thành phố Cần Thơ muốn gửi đến các bạn bè quốc tế, đặc biệt là đối tác Nhật Bản: Cần Thơ đã sẵn sàng cho một chặng đường phát triển mới, hiệu quả hơn, minh bạch hơn và đồng hành sâu sát hơn cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực ASEAN, khẳng định vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và hiện có khoảng 630.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Thời gian qua, Lễ hội Việt Nam tại Tokyo được tổ chức với quy mô rất lớn, thu hút hơn 140.000 người đến tham quan, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản một cách sống động và gần gũi.

Đại biểu đoàn Nhật Bản dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Triển lãm Expo 2025 tại Osaka-Kansai đang diễn ra cũng thu hút khoảng 10.000 lượt khách/ngày cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Với vai trò là Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, bà Obuchi Yuko khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các Nghị sỹ hai nước, qua đó đưa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam lên một tầm cao mới sâu sắc hơn, bền chặt hơn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đã trao đổi về tiềm năng của các địa phương; đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới./.

