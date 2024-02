CSGT dùng xe đặc chủng đưa người bệnh tai biến đi cấp cứu kịp thời

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 91, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an An Giang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa bệnh nhân tai biến mạch máu não đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cảnh sát Giao thông dùng xe đặc chủng hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời. (Nguồn: Báo An Giang)

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chiều 26/2 cho biết, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 91, khi đến Km 94+300, thuộc tổ 17, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang) đã phát hiện một phụ nữ bị ngất, nằm trên vỉa hè. Lúc này bên cạnh chị có 2 người phụ nữ khác đang chăm sóc.

Qua thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe, Tổ công tác nhận thấy người phụ nữ này nói không rõ lời, miệng bị lệch về một bên, có dấu hiệu của tai biến mạch máu não, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tổ trưởng Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo trực, đồng thời dùng ôtô đặc chủng chở người phụ nữ cùng người thân đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú để cấp cứu. Sau đó, người bệnh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Qua trao đổi với bệnh viện, bệnh nhân tên là Đỗ Thị Ánh Hồng (sinh năm 1969, ngụ tại tổ 17, khóm Vĩnh Lộc) bị tai biến mạch máu não, khả năng nguy hiểm đến sức khỏe.

Cơ quan y tế cho biết do được cấp cứu kịp thời, trong khung giờ vàng nên bệnh nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng./.

