Da giày Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Canada và Bắc Mỹ

Trong bối cảnh thuế quan làm thay đổi động lực thương mại toàn cầu, buộc các nước phải tìm cách đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc vào một nơi duy nhất, ngành da giày Việt Nam và Canada đang mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác thông qua Hội chợ giày dép và may mặc (AFA) Canada 2025 ở Toronto, nơi quy tụ 20 doanh nghiệp Việt Nam và hàng trăm doanh nghiệp lớn trong ngành da giày của nước chủ nhà.



Các doanh nghiệp Việt Nam dự hội chợ năm nay theo chương trình phối hợp giữa Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam (LEFASO), Cục Xúc tiến thương mại quốc gia của Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Canada.

Đây cũng là lần đầu tiên Hội chợ lớn nhất của ngành công nghiệp da giày và phụ kiện ở Canada đón các doanh nghiệp Việt Nam đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất giày dép, túi xách, nguyên phụ liệu và dịch vụ liên quan đến tham dự.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tổng Thư ký Hiệp hội giày dép và may mặc (AFA) Canada Michelle Kofman nhấn mạnh lợi ích của việc các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ, trong đó có việc giao lưu kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên AFA mời các các doanh nghiệp Việt Nam tham gia.



Bà Kofman đánh giá rằng đây là cơ hội để ngành công nghiệp da giày và phụ kiện, kể cả nhà sản xuất và bán lẻ, hiểu được quy mô cũng như chiều sâu trong hoạt động sản xuất giày dép tại Việt Nam.

Bà nhấn mạnh những diễn biến tại Mỹ đang buộc các quốc gia khác phải giảm sự phụ thuộc quá mức vào thị trường này. Hiện nay nhiều doanh nghiệp Canada, trong đó có cả doanh nghiệp da giày, cũng mong muốn đa dạng hóa thị trường ngoài Mỹ.



Trong khuôn khổ hội chợ, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp với LEFASO và AFA Canada tổ chức buổi hội thảo, với hy vọng giúp các doanh nghiệp giày dép của cả hai bên hiểu rõ hơn và có thể tận dụng tốt Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm đưa hàng hoá vào các thị trường của nhau, cũng như thị trường trong khu vực.



Tổng Thư ký LEFASO Phan Thị Thanh Xuân cho rằng do chính sách thuế quan có những thay đổi lớn, việc đa dạng hóa thị trường là một trong những mục tiêu của Chính phủ cũng như của ngành da giày.

Theo bà Xuân, thị trường Bắc Mỹ chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày và cũng là một thị trường quan trọng. Mặc dù Mỹ là thị trường lớn nhất, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có Canada và Mexico là những thị trường trong khối CPTPP, cũng là các thị trường giàu tiềm năng.

Việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vào những thị trường có lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một trong những mục tiêu của ngành da giày.



Việc tham gia Hội chợ AFA Canada năm nay cùng các hoạt động xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác nhằm mở rộng thị trường của ngành da giày Việt Nam là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thích ứng linh hoạt và hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Những hoạt động này cũng là để thực hiện Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.



Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Canada, cho biết đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam bởi vì mặt hàng da giày và túi xách nói chung nằm trong số 10 mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam sang địa bàn, với kim ngạch lên đến gần 1 tỷ USD trong năm 2024.

Với tốc độ tăng trưởng này, kim ngạch xuất khẩu dự kiến sẽ sớm vượt mốc 1 tỷ USD trong năm 2025, bởi đây vẫn là một thị trường quan trọng đối với ngành da giày Việt Nam.



Hội chợ AFA Canada là một trong những triển lãm thương mại chuyên ngành giày dép, thời trang và phụ kiện có uy tín cũng như quy mô lớn tại khu vực Bắc Mỹ.

Hội chợ thu hút hàng trăm thương hiệu toàn cầu, nhà mua hàng quốc tế, chuỗi bán lẻ và các đơn vị sản xuất, thiết kế đến từ nhiều quốc gia.

Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Canada, một thị trường có sức tiêu thụ lớn và là cửa ngõ để tiến sâu vào khu vực Bắc Mỹ./.

